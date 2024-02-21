影／24日豐原元宵提燈健走 好孕「團油飯」新人詢問度夯

本周六就是元宵節，台中市葫蘆墩觀光發展協會與豐原慈濟宮規劃元宵提燈籠健走活動，規劃蜈蚣崎登山步道、豐原漆藝館2條路線，民眾可DIY傳統蘿蔔燈籠，現場有代表好孕的「團油飯」100份，提供10份開放新人登記領取，詢問度破表。

今天上午，翁子里活動中心熱鬧滾滾，台中市葫蘆墩觀光發展協會、豐原區公所、豐原慈濟宮與翁子國小學生、社區長輩一起舉辦記者會宣傳，長輩手提自製的傳統蘿蔔燈籠、罐頭燈籠火把，學生高舉手繪燈籠提燈，現場猜燈謎，元宵味十足。

豐原區公所區長洪峰明表示，本周六下午5點，於豐原漆藝館及翁子公園與蜈蚣崎步道集合出發，參加者徒步直達豐原高爾夫球場停車場主舞台區，現場贈送馬卡龍小提燈，完成健走者發送摸彩券及豐原慈濟宮龍年開運錢母，數量有限，送完為止。

台中市葫蘆墩觀光發展協會理事長李式庸說，提燈健走活動分別為豐原漆藝館、蜈蚣崎步道，均採報名制，可洽葫蘆墩觀光協會江小姐，電話：0953-677-920，限額100名。活動回程規劃接駁專車，晚間8點起運。

豐原慈濟宮今年舉辦建廟300年五朝清醮盛典，慈濟宮主委陳誌鋒說，本周六慈濟宮豐原媽將從豐原漆藝館出發，與民眾一同徒步到舞台區團拜。

現場準備100份「團油飯」，代表成員團圓健康、新人添好孕，民眾只要擲出1個聖筊，即送1份「團油飯」。

傳統習俗新人生育嬰兒滿月，會送親朋好友油飯，以示祝福，翁子里長連佳振指出，首推出「團油飯」有「添好孕」意涵，由於只送不賣，新人詢問度高，即日起開放10組給新婚夫妻祈子求福，可洽葫蘆墩觀光協會江小姐登記。