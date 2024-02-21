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影／24日豐原元宵提燈健走 好孕「團油飯」新人詢問度夯

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
本周六，台中市葫蘆墩觀光發展協會與豐原慈濟宮籌備元宵提燈籠健走活動，規劃蜈蚣崎登山步道、豐原漆藝館2條路線，民眾可DIY傳統蘿蔔燈籠。記者林佩均／攝影
本周六，台中市葫蘆墩觀光發展協會與豐原慈濟宮籌備元宵提燈籠健走活動，規劃蜈蚣崎登山步道、豐原漆藝館2條路線，民眾可DIY傳統蘿蔔燈籠。記者林佩均／攝影

本周六就是元宵節台中市葫蘆墩觀光發展協會與豐原慈濟宮規劃元宵提燈籠健走活動，規劃蜈蚣崎登山步道、豐原漆藝館2條路線，民眾可DIY傳統蘿蔔燈籠，現場有代表好孕的「團油飯」100份，提供10份開放新人登記領取，詢問度破表。

今天上午，翁子里活動中心熱鬧滾滾，台中市葫蘆墩觀光發展協會、豐原區公所、豐原慈濟宮與翁子國小學生、社區長輩一起舉辦記者會宣傳，長輩手提自製的傳統蘿蔔燈籠、罐頭燈籠火把，學生高舉手繪燈籠提燈，現場猜燈謎，元宵味十足。

豐原區公所區長洪峰明表示，本周六下午5點，於豐原漆藝館及翁子公園與蜈蚣崎步道集合出發，參加者徒步直達豐原高爾夫球場停車場主舞台區，現場贈送馬卡龍小提燈，完成健走者發送摸彩券及豐原慈濟宮龍年開運錢母，數量有限，送完為止。

台中市葫蘆墩觀光發展協會理事長李式庸說，提燈健走活動分別為豐原漆藝館、蜈蚣崎步道，均採報名制，可洽葫蘆墩觀光協會江小姐，電話：0953-677-920，限額100名。活動回程規劃接駁專車，晚間8點起運。

豐原慈濟宮今年舉辦建廟300年五朝清醮盛典，慈濟宮主委陳誌鋒說，本周六慈濟宮豐原媽將從豐原漆藝館出發，與民眾一同徒步到舞台區團拜。

現場準備100份「團油飯」，代表成員團圓健康、新人添好孕，民眾只要擲出1個聖筊，即送1份「團油飯」。

傳統習俗新人生育嬰兒滿月，會送親朋好友油飯，以示祝福，翁子里長連佳振指出，首推出「團油飯」有「添好孕」意涵，由於只送不賣，新人詢問度高，即日起開放10組給新婚夫妻祈子求福，可洽葫蘆墩觀光協會江小姐登記。

台中市葫蘆墩觀光發展協會與豐原慈濟宮規劃元宵提燈籠健走活動，現場有代表好孕的「團油飯」100份，提供10份開放新人登記領取，詢問度破表。記者林佩均／攝影
台中市葫蘆墩觀光發展協會與豐原慈濟宮規劃元宵提燈籠健走活動，現場有代表好孕的「團油飯」100份，提供10份開放新人登記領取，詢問度破表。記者林佩均／攝影
本周六，台中市葫蘆墩觀光發展協會、豐原區公所與豐原慈濟宮籌備元宵提燈籠健走活動，規劃蜈蚣崎登山步道、豐原漆藝館2條路線，民眾可DIY傳統蘿蔔燈籠。記者林佩均／攝影
本周六，台中市葫蘆墩觀光發展協會、豐原區公所與豐原慈濟宮籌備元宵提燈籠健走活動，規劃蜈蚣崎登山步道、豐原漆藝館2條路線，民眾可DIY傳統蘿蔔燈籠。記者林佩均／攝影
本周六，台中市葫蘆墩觀光發展協會、豐原區公所與豐原慈濟宮籌備元宵提燈籠健走活動，規劃蜈蚣崎登山步道、豐原漆藝館2條路線，民眾可DIY傳統蘿蔔燈籠。記者林佩均／攝影
本周六，台中市葫蘆墩觀光發展協會、豐原區公所與豐原慈濟宮籌備元宵提燈籠健走活動，規劃蜈蚣崎登山步道、豐原漆藝館2條路線，民眾可DIY傳統蘿蔔燈籠。記者林佩均／攝影
長輩自製傳統蘿蔔提燈，懷舊又童趣。記者林佩均／攝影
長輩自製傳統蘿蔔提燈，懷舊又童趣。記者林佩均／攝影

元宵節 台中市 慈濟 新人 油飯

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