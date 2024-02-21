影／櫻花季開跑！后里這處櫻花公園花滿開 美景遊客驚豔

春暖花開，台中市后里區崴立機電公園的櫻花公園花已滿開，吸引遊客賞花拍照，遊客表示櫻花林很美，感覺像到日本旅遊；后里泰安櫻花季本月25日開跑，有交通管制措施，警方提醒遊客配合。

台中后里多處景點目前已有櫻花美景可欣賞，后里區三豐路旁的崴立櫻花公園，在后里崴立機電旁，佔地千坪，從崴立旁公園延伸到一旁步道，種植的櫻花林品種多，每年2到3月櫻花綻放美景吸引各地遊客。

被稱「最美派出所」的台中市大甲警分局泰安派出所，派出所旁的多瓣八重櫻在員警細心照料下，每年湧入大量遊客賞花，60多株櫻花樹在派出所旁綻放，桃紅色花瓣點綴日式警所建築；今年泰安櫻花季本月25日開跑，大甲分局有交通管制，請遊客配合；泰安派出所表示，泰安櫻花林的八重櫻目前花開近8成，山櫻花已經滿開。

今年泰安櫻花季活動將在本月25日上午9點30分在泰安派出所旁停車場舉行開幕式活動；櫻花季期間於2月18日、2月24日至3月3日，並延伸3月9、10日(六、日)實施交通管制共12天。因周遭路幅狹小，為了讓賞花的民眾，能有更美好的賞花回憶，大甲警分局提供賞花周邊交通疏導管制措施，請賞花的遊客配合。

櫻花季也帶動商機，麗寶樂園渡假區表示，麗寶OUTLET MALL平日賞櫻逛街吃美食，人潮多出約2成，主打全年2折起優惠，讓消費者賞花吃美食還能逛街搶便宜。

麗寶樂園渡假區表示，后里泰安櫻花景點距離麗寶樂園渡假區車程只要10分鐘，渡假區的探索世界內也有多種櫻花綻放，許多角落都有櫻花盛開，八重櫻、琉球緋寒櫻、吉野櫻、富士櫻、河津櫻盛開。