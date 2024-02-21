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合歡山野炊還嗆人 南投擬修法開罰

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

合歡山是全台首座通過認證的國際暗空公園南投縣府制定自治條例，禁止光害、噪音與野炊等行為，前天有小貨車停在鳶峰停車場，並當場野炊，管理員勸阻還被嗆聲，遊客拍下照片上傳臉書，引起公憤。縣府表示，相關條例雖禁止野炊，但無罰則，將修法把關。

南投縣議員林儒暘說，南投縣合歡山暗空公園管理自治條例罰則不清，管理人員無法有效執法，讓違規人士有漏洞可鑽，縣府應彙整相關法規，將罰則明訂納入，將督促縣府修法，並要求由專責單位負責，簡化行政裁罰流程。

臉書社團「中橫路況交通資訊站」發文指出，前天有民眾開小貨車占用中巴停車格，公然野炊，停車場管理員上前勸阻，竟還狠嗆「要叫人照顧他」；誇張行徑讓網友群情激憤，留言撻伐痛罵野炊者「不認識字」、建議「管理員直接提告恐嚇」等，更要求直接開罰。

南投縣風景區管理所表示，鳶峰不在太魯閣國家公園範圍內，不受「國家公園法」規範，雖在合歡山暗空公園內，但依據自治條例，雖明令禁止光害、噪音、營火、野炊、烤肉、攀岩、設攤、露營，以及破壞公共設施、妨礙交通、亂丟垃圾等行為，但僅「光害防制」有明確罰則，可處1000元以下罰鍰，其餘都無罰則。

縣府表示，將蒐集違規行為與事證，移請相關處室依法條裁處。風管所表示，將請縣府修法，比照光害罰則，明定其他違規行為的罰則，以維護觀星遊憩品質。

南投 太魯閣國家公園 暗空公園

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