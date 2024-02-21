中台灣燈會叫好 延長展到28日

元宵節周六登場，中台灣元宵燈會16日開展後，統計迄今已突破120萬參觀人次，主燈區、「龍之異次元」燈區大排長龍，台中市長盧秀燕昨宣布，原訂25日閉幕，將延長3天，展至28日228紀念日。竹山紫南宮元宵節隔天「吃丁酒」活動，吸引人潮，今年仍維持疫情後發放料理包，25日上午9時起發送，總計6萬包，送完為止。

竹山紫南宮「吃丁酒」25日登場，今年仍發料理包，連續4年不現場煮丁酒。本報資料照片

中台灣元宵燈會在台中西屯中央公園，主燈「台中龍賀」位於公園內滯洪池，長達76公尺水中巨龍，搭配音樂、光束與舞者表演，每次展演吸引大批群眾，還有人不慎被擠落邊坡。台中市建設局規畫的「龍之異次元」燈區，採封閉式燈區管制入場，現場有大型白色巨龍雕塑，吸引大排長龍。

盧秀燕說，今年燈會叫好叫座，已突破120萬人次，因應各界「敲碗」要求，市府克服人力、物力，將延長3天展期，原訂25日周日閉幕，延後到28日才結束。

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排歷史悠久，22到24日登場在花壇文德宮登場。記者林敬家／攝影

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排2008年登錄公告為彰化縣無形文化資產，清朝傳承迄今已196年，今年22至24日在花壇鄉文德宮登場。縣長王惠美說，這是全國獨一無二的重要民俗活動，文德宮供奉的福德老爺，是全國唯一官封頭戴烏紗帽的土地公，已有300多年歷史。

白沙坑迎燈排連續3天遶境，居民扛燈排聚集，繞行白沙坑大街小巷，街坊擺香案相迎，相當熱鬧。文化局表示，多家旅行社安排迎燈排小旅行，有一日遊、二日遊等行程，22日晚有中五洲蕭上彥掌中藝術團演出，23日晚有元宵晚會，24日晚6時20分點燈。

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