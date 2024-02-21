聽新聞
test
0:00 / 0:00

中台灣燈會叫好 延長展到28日

聯合報／ 記者黑中亮林敬家陳秋雲／連線報導
中台灣元宵燈會其中的「Party All Night 龍」燈區，每晚都有各區贈獎活動。圖／台中市政府提供
中台灣元宵燈會其中的「Party All Night 龍」燈區，每晚都有各區贈獎活動。圖／台中市政府提供

元宵節周六登場，中台灣元宵燈會16日開展後，統計迄今已突破120萬參觀人次，主燈區、「龍之異次元」燈區大排長龍，台中市長盧秀燕昨宣布，原訂25日閉幕，將延長3天，展至28日228紀念日。竹山紫南宮元宵節隔天「吃丁酒」活動，吸引人潮，今年仍維持疫情後發放料理包，25日上午9時起發送，總計6萬包，送完為止。

竹山紫南宮「吃丁酒」25日登場，今年仍發料理包，連續4年不現場煮丁酒。本報資料照片
竹山紫南宮「吃丁酒」25日登場，今年仍發料理包，連續4年不現場煮丁酒。本報資料照片

中台灣元宵燈會在台中西屯中央公園，主燈「台中龍賀」位於公園內滯洪池，長達76公尺水中巨龍，搭配音樂、光束與舞者表演，每次展演吸引大批群眾，還有人不慎被擠落邊坡。台中市建設局規畫的「龍之異次元」燈區，採封閉式燈區管制入場，現場有大型白色巨龍雕塑，吸引大排長龍。

盧秀燕說，今年燈會叫好叫座，已突破120萬人次，因應各界「敲碗」要求，市府克服人力、物力，將延長3天展期，原訂25日周日閉幕，延後到28日才結束。

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排歷史悠久，22到24日登場在花壇文德宮登場。記者林敬家／攝影
彰化花壇白沙坑元宵迎燈排歷史悠久，22到24日登場在花壇文德宮登場。記者林敬家／攝影

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排2008年登錄公告為彰化縣無形文化資產，清朝傳承迄今已196年，今年22至24日在花壇鄉文德宮登場。縣長王惠美說，這是全國獨一無二的重要民俗活動，文德宮供奉的福德老爺，是全國唯一官封頭戴烏紗帽的土地公，已有300多年歷史。

白沙坑迎燈排連續3天遶境，居民扛燈排聚集，繞行白沙坑大街小巷，街坊擺香案相迎，相當熱鬧。文化局表示，多家旅行社安排迎燈排小旅行，有一日遊、二日遊等行程，22日晚有中五洲蕭上彥掌中藝術團演出，23日晚有元宵晚會，24日晚6時20分點燈。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

元宵節 燈會

延伸閱讀

新丁粄節登場 盧秀燕：龜粄與桃粄象徵男女娃「傳求子很靈」

撇鬥爭盧秀燕 薛瑞元：這是科學的事情 王必勝沒錯

台中燈會吸引120萬人次 盧秀燕宣布延三天展期到228

盧秀燕指中央沒蓋社宅 國土署：在台中已興辦逾4千戶

相關新聞

空汙抵換限10公里內 環境部參考

環境部去年12月修正公告開發行為空汙抵換原則，此修正原則是現任政務委員張子敬在環保署長任內提出的，昨在台中辦說明會，中部...

西螺大橋下 預約彩稻田

水利署第四河川分署和彰化縣溪州鄉公所人員昨天脫鞋、捲起褲管走進泥田，聯袂在西螺大橋北端的稻田插秧，除了種出心形圖案，等深...

南投「黃金大道」正美

南投草屯警分局、南投體育館與南開科大附近，風鈴木提早綻放，南開科大的富昌路人行道風鈴木成排，成為絕美的「黃金大道」，吸引...

中台灣燈會叫好 延長展到28日

元宵節周六登場，中台灣元宵燈會16日開展後，統計迄今已突破120萬參觀人次，主燈區、「龍之異次元」燈區大排長龍，台中市長...

溪湖糖鐵行道樹遭毒害 21棵死3危殆

彰化縣溪湖鎮糖鐵綠道24棵行道樹，遭人環剝樹皮或注射毒液，縣府昨會同「樹醫生」勘查，確定21棵已死亡將盡速移除，3棵若未...

合歡山野炊還嗆人 南投擬修法開罰

合歡山是全台首座通過認證的國際暗空公園，南投縣府制定自治條例，禁止光害、噪音與野炊等行為，前天有小貨車停在鳶峰停車場，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。