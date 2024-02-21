空汙抵換限10公里內 環境部參考

環境部去年12月修正公告開發行為空汙抵換原則，此修正原則是現任政務委員張子敬在環保署長任內提出的，昨在台中辦說明會，中部環團聚集，面對張的人型立牌，眾人脫鞋拋擲抗議。環團強調，該原則為經濟部與大型開發背書，開放大範圍空品區跨縣市抵換，應限縮至開發範圍10公里內。中市環保局長陳宏益說，該原則法律位階不足，應修改空汙法納入。環境部表示，各方意見會納入紀錄，作為修正參考，朝更嚴謹方向努力。

「環境部審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原則」2009年發布後，去年12月第2次修正發布，納入離島空汙抵換、環保金爐抵換等規定；該原則明定同一空品區可進行空汙抵換，全台分為7處空品區，以中部空品區為例，中彰投都是可抵換範圍。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，空汙抵換是以減抵為包裝，讓大型開發案的環評可順利通過，同一空品區抵換範圍過大，應該比照環評健康風險評估，限縮在開發範圍周圍10公里，不該跨縣市開放抵換。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君質疑，中南部長期是空汙重災區，現階段大型開案都在中南部，中科、南科園區都有相關的擴建計畫，科技大廠擴廠也都在中南部，環境部開放汰換汽機車、增設環保金爐或離島抵換，難以驗證計算汙染排放量，淪為合理化工業汙染增排。

陳宏益說，目前抵換原則的法律位階過低，應設法修改空汙法增列規定，應朝向固定汙染源只要增量，就需抵換空汙排放量，才能擴大管制與規範，改善空汙。

環境部大氣環境司副司長張根穆表示，空汙抵換是開發單位在環評階段，在窮盡減量手段後仍無法減少的淨汙染量，基於企業社會責任進行抵換，抵換原則不是1比1，移動汙染源只能以0.3抵換，整體空品區的汙染量會降低；該原則已修正公布，將蒐集各界意見，朝更嚴謹方向修正。

張根穆說，該原則僅供環評參考，沒約束力，但環評階段多會要求納入，將盤點規範，研議是否納入修法。