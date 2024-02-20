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參山處新增6條接駁路線 自由行遊中彰苗更便利

中央社／ 台中20日電

參山國家風景區管理處去年推出7條路線，提供遊客往返交通場站到偏遠旅宿免費接駁，今年再新增6條路線，包括台中國際機場、苗栗高鐵站，到中彰苗地區自由行更便利。

為提升自由行旅客旅遊便利，交通部觀光署去年推動補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務，參山國家風景區管理處去年補助業者推出7條路線提供遊客免費接駁往返交通場站到偏遠旅宿；今年再新增6條路線。

參山國家風景區管理處今天發布新聞稿，參山處長曹忠猷表示，配合觀光署「在地有腳」接駁服務政策，去年推出中彰7條路線免費接送服務，促成5家小客車租賃業者與15家旅宿業者合作，接駁路線包括高鐵烏日站往返大梨山、谷關、大坑等地區旅宿以及彰化火車站、朝馬轉運站往返海線旅宿等。

曹忠猷指出，今年新增6條路線，包括5家小客車租賃業者、16家旅宿業者合作，遊客事先與合作旅宿預約，即可在台中國際機場、高鐵烏日站、高鐵苗栗站、苗栗火車站搭乘小客車，往返住宿地點，提升旅遊交通便利性。

曹忠猷說，希望透過免費接送服務，吸引更多遊客到參山轄區旅遊，串連整個觀光圈的觀光產業鏈。

國家風景區 火車站 高鐵

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