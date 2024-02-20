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彰化偏鄉農會營收破億元 今年開發新飲品再衝業績

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉農會總幹事詹光信，獲中華農產運銷協會112年毛豬共同運銷績優經理人。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會總幹事詹光信，獲中華農產運銷協會112年毛豬共同運銷績優經理人。記者簡慧珍／攝影

彰化縣竹塘鄉各界今慶祝農民節，表揚鄉農會去年榮獲全國獎項的部門和人員，值得一提的是鄉農會總幹事詹光信獲選「中華農產運銷協會112年毛豬共同運銷績優經理人」；他說，很高興能為農民盡力，今年鄉農會將開發新飲品提高竹塘米銷售量。

竹塘鄉農民節借用慈航宮活動中心舉辦，300多名農民參加，鄉農會理事長莊焜勝、常務監事陳森麟和理監事、鄉代會主席林淑女，及農業處長邱奕志、彰化縣肉品市場董事長洪榮章出席，新春團拜場面熱鬧。

邱奕志說，竹塘鄉農會過去一年在農會三首長帶領下，各部門業務穩定成長，總幹事詹光信榮獲「中華農產運銷協會112年毛豬共同運銷績優經理人」、鄉農會得到農業部第三屆綠色照顧站綠色健康楷模獎、全國「112年度毛豬共同運銷業務」第二名，農友獲2023年「彰化縣第6屆優質花椰菜評鑑競賽」團體組季軍和個人組優等、全縣優質紅龍果評鑑團組的白肉組季軍，又鄉農會「知竹嚐樂米禮盒」獲2023台灣農會百大精品，實屬不易。

詹光信表示，竹塘是偏鄉，鄉農會去年營收1億2千萬元，真的很不容易，鄉農會去年向上級申請設立植物診療服務站，邀請植物醫生和植物「張老師」駐站為農民解惑，今年將開發白米製成的新飲品並爭取農藥質譜檢驗儀站，讓偏鄉農民有更好收益。

彰化 農會 農民

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