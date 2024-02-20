台中捷運乾淨滿意度達99% 網友酸「沒人搭當然乾淨」引戰

台中捷運綠線通車後，旅客給予正面回饋，去年不僅運量多次打破紀錄，旅客整體滿意度達94.2%創新高。其中車站、車廂及廁所清潔連續2年滿意度達99%。尤其高鐵台中站開往北屯總站加班車每日0時15分發車，讓夜歸人很有感。

有網友拿中捷比台鐵，公廁與車廂整潔程度，中捷贏爆，另有人不以為然，酸說「乘客不多當然乾淨」。但中捷表示，綠線12月的月運量137萬人次、日均運量4.4萬人次，逐月創新高，向目標每月5萬人邁進。

中捷公司去年底進行旅客滿意度問卷調查，調查結果日前出爐，共1218份有效問券。旅客對台中捷運服務整體滿意度達94.2%，較111年93.7%成長0.5%創新高；其中滿意占50.2%為最高，其次是非常滿意占44%，普通占5.6%，不滿意僅占0.2%。

中捷公司分析調查結果，滿意度前3名是「車站整體清潔」99.5%、「車廂整體清潔」99.1%及「廁所清潔」98.8%，這3項服務指標連續2年獲得服務卓越的評價及旅客的高度讚譽。

另「高鐵台中站開往北屯總站的加班車加值服務」、「台中捷運APP」及「車站內旅客資訊傳達清楚程度」較2022年服務滿意度提升，增加3.4至7.1個百分點。