遊客合歡山野炊還嗆人…網怒喊開罰 南投縣府回應弱爆了

合歡山是全台首座國際暗空公園，為營造良好觀星場域，南投縣政府改善鳶峰遊客中心及停車場，並訂定相關規範；未料，有遊客無視禁令公然野炊，還不聽勸阻向管理員嗆聲。縣府表示，將視違規事證依法裁處，並研議擬定更明確罰則。

合歡山海拔逾3000公尺，幾無光害，觀星品質優良，2019年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，縣府為此改善當地鳶峰遊客中心及停車場，更設立星空劇場與小型天文台等，強化天文觀測設施。

為營造良好觀星場域，縣府針對暗空公園環境訂定規範，未料仍有人無視現場禁止公告；臉書社團「中橫路況交通資訊站」發文指出，昨天有民眾開小貨車占用中巴停車格，公然野炊，停車場管理員上前勸阻，竟還狠嗆「要叫人照顧他」。

而該民眾的誇張行徑，引發網友群情激憤，並留言撻伐痛罵野炊者「不認識字」、「是眼盲還耳包」，也有人建議「管理員可以直接提告恐嚇」、「不用跟他廢話真接報警」等，不少人更要求相關管理單位硬起來直接開罰。

對此，南投縣政府風景區管理所表示，鳶峰場域因不在太魯閣國家公園範圍內，不受「國家公園法」規範，但在合歡山暗空公園內，可根據「南投縣合歡山暗空公園管理自治條例」開罰，因此將視違規事實及證據移請縣府相關處室依法裁處。

不過，「南投縣合歡山暗空公園管理自治條例」雖明令禁止光害、噪音、營火、野炊、烤肉、攀岩、設攤、露營，以及破壞公共設施、妨礙交通、亂丟垃圾等行為，但僅針對光害防制有明確罰則，可處1000元以下罰鍰，並按次處罰。