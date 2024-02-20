彰化市、和美鎮將設智慧路邊停車柱 縣府：非所有車格都能做

彰化縣目前有彰化、員林、和美、北斗和鹿港5鄉鎮市實施路邊停車收費，員林市去年率先建置路邊智慧停車格，設置124席路邊停車格智慧停車柱，和美鎮、彰化市則也將在今年分別設置9席與250席路邊智慧停車柱，讓民眾繳費更便利。

員林市是彰化第一個建置路邊智慧停車系統的鄉鎮，去年底124席路邊停車格智慧停車柱與4座智慧停車費查詢機已上線，可減少人力開單成本，以及出錯率，不過仍有民眾不習慣電子支付，認為到超商繳費有收據較安心；在員林智慧停車格停車也可選擇到四大超商門市補印繳費單繳費，但也容易造成溢繳問題。

和美公所2020年開始實施路邊停車收費，委外開單收費，去年底停車格從90多格增加到142格，使用率約達6成，停車收費廠商今年重新招標，廠商規劃在愛惜路上連續設置9席路邊停車格智慧停車柱，透過攝影機記錄車牌及停車時間，民眾可在現場繳費。

和美公所指出，智慧化停車格是趨勢，來投標的廠商大都會有所規劃，除了無紙化，也可節省人力、更精準收費，並有大數據統計等；目前廠商正在採購，預計上半年就會裝設。

彰化市現有1100多個路邊收費停車格，一年收入約3300多萬元，公所規劃今年5、6月上網招標設置路邊停車格智慧停車柱，預計下半年啟用，主要在彰化火車站光復路一帶，彰基商圈及民族路、曉陽路、華山路等市中心道路，預計250格，公所指出，希望未來彰化市路邊收費停車格至少能有4成為智慧停車格。