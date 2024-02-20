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中台灣元宵燈會人潮突破120萬 展期延長3天

中央社／ 台中20日電

中台灣元宵燈會從16日晚上開幕以來吸引大批人潮，台中市長盧秀燕今天宣布，到昨天累計人潮已突破120萬人次，市民希望延長展期，原定25日結束，市府決定延長3天到28日。

中台灣元宵燈會16日晚上在水湳中央公園開幕，活動原定25日截止，盧秀燕上午在市政會議中表示，由於中央公園展區太大了，1個晚上都走不完，她開幕當天也只走馬看花參觀了2個局處的展區。

盧秀燕指出，今年燈會佳評如潮，叫好叫座，到昨天累計人潮已突破120萬，很多市民反映希望展期延長，市府考量需部署人力，決定延長3天到28日結束。

台中市政府觀光旅遊局表示，這次燈會主燈「台中龍賀」結合園內滯洪池地景，打造首座水上機械式金龍主燈，主燈秀配合澎湃音樂、雷射燈光、滯洪池噴霧及專業舞者表演的劇場式展演，吸引大量遊客駐足欣賞，紛紛拿起手機拍照，大家一同感受熱鬧元宵春節氛圍。

元宵 燈會 盧秀燕

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