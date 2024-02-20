少了添丁弄瓦的喜氣 南投紫南宮本周吃丁酒仍發冷凍料理包

往年元宵節隔天，南投紫南宮都會舉辦吃丁酒活動，每次都吸引數萬人參加，但自2021年起，不在現場煮丁酒，而是改為發丁酒料理包，讓民眾帶回家煮來吃後，今年廟方再度宣布擔心疫情群聚風險，依然為信眾準備6萬分丁酒冷凍食材料理包，總計可供12萬人食用，素食方面也是用發料理包替代。

國內元宵節盛會中，一直都有「北天燈、南蜂炮、東炸寒單及中丁酒等宗教類傳統習俗，南投縣竹山鎮紫南宮10多年來炒熱的吃丁酒活動，讓「紫南宮吃丁酒」被南投縣登錄為民俗類文化資產，和「借發財金」同為南投縣已登錄民俗類文化資產。但不少信眾指出，自從大前年改發丁酒料理包以來，雖然大家如同元旦排隊領錢母一起熱鬧，和眾人一起排隊領丁酒速食包很方便，卻也少了過去添丁弄瓦吃丁酒的喜氣。

畢竟以紫南宮為中心的「吃丁酒」習俗，主要是在每年農曆正月15日這一天，凡是當地人家在前一年裡家中有添丁者，要在正月15日拿閹雞來祭拜、感謝紫南宮土地公，次日正月16日，廟方就會將這些祭品統一處理，煮成麻油雞讓附近居民共享，「吃丁酒」也演變成為紫南宮一年一度盛大的廟會活動，不只深具地方文化歷史，也為社寮地區注入新活力。

竹山紫南宮指出，龍（甲辰）年「呷平安丁酒活動」2月25日上午9時在紫南宮水濂瀑布前停車場開始發送，今年為信眾準備的食材仍為卜蜂食品以紫南宮風味的丁酒雞肉料理包，每分料理包約為兩人共食的量，紫南宮今年為信眾準備6萬分酒冷凍食材料理包，可供12萬人食用。

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