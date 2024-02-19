彰化千人圍爐饗宴年年爆桌 中投弱勢戶也來問

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣快樂天堂基金會將在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」，招待弱勢族群近3千人。資料照／張雪如服務處提供
彰化縣快樂天堂基金會將在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」，招待弱勢族群近3千人。資料照／張雪如服務處提供

彰化縣快樂天堂基金會將於3月3日在社頭果菜市場舉辦寒冬圍爐千人饗宴活動，今年預計要比照去年席開300桌，招待彰化、南投、台中部地區弱勢戶前來圍爐，不過目前經費僅募集到五成，也還在招募志工，歡迎各界共襄盛舉來送暖。

快樂天堂基金會董事長、彰化縣議員張雪如說，基金會已第九年舉辦圍爐千人饗宴活動，從一開始的一百桌，隨著景氣、疫情等因素，報名人數愈來愈多，從一開始只是彰化弱勢戶圍爐，到後來鄰近的南投、台中弱勢戶也來詢問，因此也開放給鄰近縣市低收入戶、街友、獨老、邊緣戶等來報名圍爐，近年已得席開三百桌才夠。

張雪如說，每年除了圍爐也會送給弱勢戶物資，更有摸彩活動等，讓他們感受到一些歡樂氣氛，其實最重要的是讓他們能獲得各界的溫暖，曾有因經濟困境而憂鬱的媽媽帶著孩子前來參加圍爐，久久難以忘懷這樣溫暖的聚餐，也有弱勢戶後來也成為志工前來幫忙。

去年還有來自台北、桃園、台中、南投等多縣市慈善團體來當志工及取經，張雪如說，因為每年辦這樣的活動都要動用到志心接送一些行動不便的獨老等，及協助會場服務，通常志工就需要約500人，目前不論經費和志工都還不足，歡迎大家慷慨解囊，每桌認養費3000元，可電洽（04）8323113，希望各界送愛「一年一度的相聚不見不散」。

彰化縣快樂天堂基金會將在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」，招待弱勢族群近3千人。資料照／張雪如服務處提供
彰化縣快樂天堂基金會將在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」，招待弱勢族群近3千人。資料照／張雪如服務處提供

南投 張雪如

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