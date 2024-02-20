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想拔門前站牌 店老闆遭檢舉
台中市太平區中山路一處公車站牌，日前因人行道工程被拆下，最近才重新裝上，卻被當地軍品社的陳姓老闆搖晃站牌、試圖拔除，過程被民眾拍攝向市府檢舉。中市府表示，公車站牌是公物，矗立站牌的土地公有地，民眾不該任意破壞，台中市公車聯管會負責管理公車站牌，將由聯管會蒐證提告。
這處站牌站名為「三中心」，靠近國立勤益科大校園，有民眾拍下影片，陳姓男子強烈搖晃站牌，數度想把站牌拔除，並未得逞，但已造成站牌底座水泥塊破損。
陳姓老闆說，該站牌原本距他家20公尺，後來卻立在店門前，若停車會被開罰單，等車民眾隨手丟棄飲料、垃圾，造成髒亂；他多次陳情遷移站牌，但都無下文；這次重新立站牌未事前通知，他才動手。
坪林里長尤文雄說，站牌被棄置在民宅前已有段時間，市府半年前請他協調住戶，是否有人願將站牌設在店門前，但無人願意；他尊重市府，以前雖沒有站牌，但公車司機到站還是會停車。
台中市公共運輸及捷運工程處代理科長許樺軒說，站牌位於坪林森林公園和勤益科技大學前面，有9條路線公車停靠，半年前因養工處路面刨除和人行道工程暫時移除，上月底邀里長、警察會勘後，取得民眾同意才設立，設置地點也屬公有地。
公捷處表示，公車站牌是公物，有人試圖破壞將依法處理；民眾若想遷移站牌，應循正常管道提出。
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