垃圾瀑布燒10天才滅 梨山憂汙染

台中和平大梨山地區垃圾車不易到達，有民眾或移工將垃圾丟在山谷，日積月累成為「垃圾瀑布」；今年農曆春節，梨山民生巷1處「垃圾瀑布」起火，搶救不易，延燒10天才撲滅，居民擔心二次汙染，呼籲政府重視。台中市環保局表示，將規畫在棄置熱點或偏遠地區設垃圾子車，呼籲不要亂丟垃圾，造成環境和空氣汙染。

梨山義消分隊長陳錫健表示，6日晚上接獲報案，梨山民生巷發生火警，消防員及義消出動滅火，但火場在山谷中，焚燒大量遭丟棄的垃圾，現場就像失火的「垃圾瀑布」，火勢猛烈又不易撲滅，打火弟兄犧牲過年假期，前後10天才撲滅大火。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉說，清潔隊的垃圾車主要行駛在台八線、台七線等主要道路，有些民眾住在偏遠山區，垃圾不易處理，有人會自己燒，有人就近丟山谷；中市府曾在2017年補助公所近500萬元，清理大梨山垃圾瀑布後，現已減少。

和平區公所清潔隊說明，清潔隊定期派員巡查，針對亂丟垃圾地點豎立告示牌、設置圍籬及監視器，加強防範，但許多農友雇請外籍移工開搬運車載運垃圾丟棄，無法查出身分，無法開罰。

環保局長陳宏益表示，市府不定時編列預算清理「垃圾瀑布」，改變亂丟垃圾習慣才能根本解決，將在重點區設置垃圾子車。