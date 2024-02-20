盧秀燕主持社宅動土 批中央1戶未蓋

台中市中央公園社會住宅昨天動土，預計2027年底完工；台中市長盧秀燕親自主持，這處社宅動土後，台中市動工社宅邁入6千戶，中央預計在台中興建8千戶社宅，但1戶都沒開工。民進黨台中市黨部主委李天生說，中央在霧峰規畫社會住宅，已發包成功，近期就會動土興建，呼籲市長「別心急搶功勞」。

中央公園社宅位於水湳園區，周邊房價初估每坪超過80萬元，屬於台中市「蛋黃區」第2處社宅。議員擔心，七期、水湳社宅完工後，租金比照周邊行情，雖然打折但仍高不可攀，要求考量可負擔性。市府表示，租金若不符合社福期望，會進行調整。

中央公園社宅位於水湳園區經貿路、經貿六路口，區段在中央公園景觀第二排，步行可達綠美圖、台中流行影音中心等，周邊還有「台中101」大型商辦規畫案，房價已飆漲到每坪80萬至100萬元，屬於台中最精華地段；這處社宅斥資7億餘元，規畫地下3層、地上9層建築，可提供125戶社宅，低樓層設有托嬰中心、日照中心等。

盧秀燕昨主持動工說，中央規畫20萬戶社宅，一半中央蓋，一半委託地方政府，台中市分配到1.2萬戶，中央、地方各6千戶，後來中央自蓋提高為8千戶；台中市有2700戶已完工入住，3300戶興建中，再加上此社宅，台中社宅已超過6千戶，後續台中還有7處要開工，總共1萬戶，「但中央1戶都還沒開工」。

李天生表示，中央在霧峰規畫社宅，目前已發包成功，近期就會動工開工，興建社宅是中央、地方一起努力，呼籲市府不要拿中央補助，最後卻自己搶功勞。

台中社宅租金以周邊行情為基準，再打折出租。民進黨議員林祈烽憂心，蛋黃區社宅生活機能佳，但租金價格也相對高，難以滿足弱勢需求，社宅應統一計價。國民黨議員張廖乃綸表示，各區域都需要社宅，市區社宅交通便利，租金較高，但可節省通勤時間與交通費，將監督未來租金定價。

台中市住宅發展處長陳煒任表示，中央公園社宅的租金，3年後才會評定，社宅租金除依市價評估，還會經過市府審議，以符合社福需求，最後也會由市長再確認，才會拍板定案。