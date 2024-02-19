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彰化30年羽豆樹驚遭環剝打洞注射毒液 縣府報警緝凶

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府城觀處接獲報案，查看被環剝樹皮和打洞的羽豆樹。圖／縣政府提供
彰化縣政府城觀處接獲報案，查看被環剝樹皮和打洞的羽豆樹。圖／縣政府提供

彰化縣溪湖鎮台糖小火車終點站兩側的19棵羽豆樹，被發現遭人環狀剝皮和疑似注射毒液，縣政府城市暨觀光發展處接獲通報，已報警並安排明前往查看，將搶救還有救的樹木。

城觀處今天接獲報案，指稱溪湖台糖小火廠終點站「草埔」兩側有羽豆樹遭人環剝和注射不明液體，縣政府派員查看，草埔鐵道兩側19棵樹徑約60公分的羽豆樹，樹齡推估至少30年慘遭環剝樹皮和樹幹有注射痕跡，縣政府今（19）將邀請樹醫生診斷，尋求搶救方法。

湖埔社區大學執行長林淑玲也接獲通報，和專案經理兼彰化縣環保局環境教育講師謝文猷趕到現場，初步檢查受害樹木，部分樹幹發黑，立春後沒新長嫩葉，部分樹幹略變色且吐露新芽，研判部分被環剝樹皮後的樹木被注射不明液體劑量不多，堅強撐過來，或許有重生希望。

林淑玲說，自從台糖小火車不過鐵橋到東螺溪，搭乘人次似乎減少，班次不如過去密集，鐵道終點站「草埔」缺少人流走動，附近沒錄影監視器，很容易淪為治安死角，樹木「遇害」多日卻沒被及早發現就是最好的證明。

縣政府城觀處表示，依彰化縣樹木保育自治條例規定，不得侵害、毀損既有行道樹及公共園區樹木，違者可依情節輕重，處5千元以上、5萬元以並限期恢復原狀，惡意破壞者也可能觸犯毀損罪，可處兩年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，城觀處今下午向當地派出所報案並請協助調閱監視器釐清全案，明將會同專業植栽廠商和樹醫生現場勘查，研議緊急處理方案。

彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲察看被環剝樹皮和打洞的羽豆樹。圖／湖埔社大提供
彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲察看被環剝樹皮和打洞的羽豆樹。圖／湖埔社大提供

監視器 鐵道

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