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日月潭九蛙近全露 大觀電廠：水情正常仍請節約

中央社／ 南投縣19日電

日月潭今天上午蓄水率約85%、水位高度746.1公尺，景點「九蛙疊像」近全部露出，台電大觀發電廠表示，配合下游稻作需求放水，目前水情正常，但降雨不確定性高，請節約用水。

日月潭水庫蓄水率從1月逾95%，下降至今天蓄水率85.38%，知名景點「九蛙疊像」也越露越多隻，依近日水庫水力發電、蓄水回抽、灌溉供水等變化，九蛙約露出7隻至9隻不等；根據經濟部水利署中區水資源分署資料，水位高度745.9公尺、蓄水率84%，九蛙就全露。

根據水利署資料，日月潭近期出水量多大於進水量，如2月18日進水量49.42萬立方公尺、出水量146.36萬立方公尺，「入不敷出」讓水位漸降，日月潭水庫主管機關台電公司大觀發電廠今天表示，昨天日月潭進流量為每秒5.98立方公尺（CMS），而配合下游1期稻作需求放水為每秒20立方公尺，目前庫容85.38%，水情正常。

大觀發電廠表示，去年冬季至今降雨狀況不佳，且今年1月起配合1期稻作需水量，上、中、下旬分別調整放水為每秒10、15、20立方公尺，將和日月潭上游霧社水庫聯合運用，維持日月潭水位745公尺以上為目標。

中區水資源分署指出，去年11月至今日月潭水庫降雨量僅約歷年平均7成，中水分署每天監看調度，下游灌溉及民生用水優先使用濁水溪川流水，儘量將水資源蓄存水庫，近日「九蛙現身」引起民眾關注是否缺水。

中水分署表示，日月潭水庫供台電公司大觀一廠、二廠、明潭電廠、明潭電廠鉅工分廠進行水力發電，再將水源抽回日月潭，因此，「九蛙現身」是水庫發電操作過程，並非表示缺水，就算九蛙全部露出，日月潭蓄水仍有8成，但枯水期仍請民眾節約用水。

台電 日月潭 水庫

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