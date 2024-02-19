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南投廬山停車場成危樓 卻只拆一半…縣府釋疑
南投仁愛廬山立體停車場去年因風災，地基嚴重掏空，岌岌可危；縣府今年元月動工拆除，但卻僅拆了一半，就並未再施工，地方不解。南投縣風景區管理所表示，考量地質結構安全，僅針對部分建物拆除減壓，後續將再邊坡加固及整治。
卡努颱風去年8月重創仁愛鄉，對外交通、通訊、電力等一度中斷，廬山地區受災尤為嚴重，豪大雨導致當地塔羅灣溪暴漲，湍流沖刷河道兩側邊坡，造成廬山溫泉立體停車場地基掏空，甚至疑似出現傾斜現象，有崩塌風險。
而該立體停車場為3層樓建築，上方就是母安山北坡，其山坡岩體過去遭受辛樂克、莫拉克等颱風影響，出現逐年位移狀況，造成該停車場結構受損，縣府於10多年前公告停止營運，嚴禁人車進入，但去年遭風災影響後，狀況更岌岌可危。
為免衍生更嚴重的公共安全問題，縣府去年著手評估拆除該停車場，並於今年元月動工，但地方反映，停車場下方有新設鋼筋支撐，但拆了一半，就未再施工，剩下殘破建築及裸露的鋼筋，令居民困惑，甚至質疑拆除工程只做半套。
南投縣風景區管理所表示，廬山立體停車場先前就已停業，並列入危樓，但考量穩定該處地質，減緩邊坡滑動，而未拆除。但去年8月遭受卡努颱風重創，地基嚴重掏空，恐有崩塌危險，也影響地質結構安全，著手討論評估相關拆除工程。
經委請土木和結構技師鑑定，該停車場興建時，其下方已有打入基樁，有穩定邊坡的效益，若貿然全面拆除，上方荷重大幅改變，反而恐加速邊坡滑動，因此評估後，針對基礎邊坡受損處，進行部分建物拆除減壓，後續將再邊坡加固及整治。
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