用烘豆師手藝製脆皮豬肉 沒想到再創事業第二春

彰化縣溪湖鎮民曾盟珅從事農產加工，曾種牛蒡，也賣過農產品，一年前吃到脆皮豬肉驚為天「食」，朋友不吝傳授手藝，曾盟珅嘗試半年多成功，在耳順之年開創人生事業第二春。

曾盟珅在彰化市、溪湖鎮等鄉鎮販售脆皮豬肉，不但有顧客一吃成主顧，還有要求加盟，迄今有6人加盟，有的學藝3個月自認足以自立門戶，脫離加盟自創品牌卻無法永續經營，曾盟珅今天指出「眉角」，烤脆皮豬肉不只掌握火候，醃製的混合香料也是美味因素之一，摸透箇中訣竅才能使豬肉脆嫩好吃。

曾盟珅換個多種工作，製作脆皮豬肉前是咖啡烘豆師，一年前吃到朋友烤的脆皮豬肉，覺得這是會受歡迎的食物，當零食或菜餚兩相宜，他得到朋友傾囊相授挑選豬肉、香料醃製、烘烤等製作方法，即把自家廚房當實驗室，半年內買100多片整大塊的上等豬五花肉烤脆皮豬。

他說，有的烤成燒炭，有的不脆，有的過硬，還能吃的捨不得丟棄，家人吃膩就餵自家愛犬，結果狗吃得身材圓滾滾，實驗半年多終於成功，一開賣就生意不錯。

曾盟珅表示，他用烘焙咖啡豆的學習精神研究烘烤脆皮豬肉，香料醃製豬肉後，放在攝氏300度烤爐烤50分鐘，出爐的豬肉皮脆又鎖住肉汁；冷藏、冷凍後的加熱方式是用牙籤固定兩側使豬皮朝上，如果平放加熱肉汁受熱流失，將無法保持肉質軟嫩。