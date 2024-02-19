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製造業兩樣情！彰化1364人放無薪假 也有缺工祭8萬薪找嘸人
勞動部日前公布最新減班休息（俗稱無薪假）實施人數7446人，是疫情實施三級警戒後的新低，無薪假實施狀況趨緩；不過彰化最新統計目前仍有28家、1364人放無薪假，製造業最多，其中一家零件製造業通報過年完開工後有194人到5月中都須每月減少3天工作時間。
縣府勞工處說，前減班休息的數量仍與疫情期間差不多，包括水五金、腳踏車相關產業仍未完全復甦，因終端消費疲軟，產業界認為仍須半年時間才能改善；但像是夾娃娃機相關製造業因國外AI遊戲需求蓬勃，訂單增加，矽品也恢復約8成。
在彰化經營約40年的安機電技術顧問公司特助張格菱表示，工作內容是用電設備、檢測維護，客戶涵蓋彰化及台中，這行業不是這麼為人所熟知，但很歡迎沒有相關經驗的民眾來學習，因屬民生相關製造業，在疫情期間雖也受到影響，但整體來說算穩定發展。
張格菱也說，近兩年產業斷層嚴重，在網路人力銀行刊登招募新人對應不到所需人才，開始積極進入校園並參加實體就業博覽會，祭出8萬元薪資要找管理人才， 希望一改過往老師傅傳統管理模式，但因工作環境在工廠，加上第一線仍有危險性，目前仍找不到適合的人；因應人力流動與缺工，現在尋找的員工在不會只在單一職位歷練，即便是會計人員也有機會到產線、巡檢相關領域嘗試。
彰化縣府今天舉辦今年度就業博覽會宣傳活動，彰化縣長王惠美說，今年共有6場就博會因應年後轉職潮，第1場訂於2月24日元宵節在南郭國小，另有5場次於3月、5月、7月、8月及10月陸續舉辦，每場次都提供1000個以上的工作機會。
縣府勞工處說，今年就博會現場將設置「真人圖書館專區」，邀請職人分享專業技術與自身經驗，第一場將邀請AI職人教導求職民眾透過ChatGPT打造完美履歷，提供免費諮詢服務。
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