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彰化首場就業博覽會元宵登場 職缺最高薪8萬元

中央社／ 彰化19日電
彰化縣政府19日舉辦就業博覽會宣傳記者會，縣長王惠美（前左4）表示，今年規畫6場大型就博會，因應年後轉職潮，第1場就博會24日元宵節將在南郭國小開跑。中央社
彰化縣政府19日舉辦就業博覽會宣傳記者會，縣長王惠美（前左4）表示，今年規畫6場大型就博會，因應年後轉職潮，第1場就博會24日元宵節將在南郭國小開跑。中央社

因應年後轉職潮，彰化縣政府24日將在南郭國小舉辦今年首場就業博覽會，提供製造業、服務業等60多家廠商、逾千個職缺，最高月薪達新台幣8萬元。

彰化縣長王惠美今天在宣傳記者會上表示，縣府今年規畫「鼓動彰力x職場進擊」6場大型就業博覽會，因應年後轉職潮，今年第1場就博會將在2月24日元宵節於南郭國小開跑，其餘5場分別於3月、5月、7月、8月及10月陸續舉辦，每場各提供1000個以上的工作機會。另外，還有200多場中小型徵才活動，盼勞工找到合適工作，也協助企業找到好人才。

王惠美指出，今年就博會將設置「真人圖書館專區」，邀請職人分享專業技術與自身經驗，讓更多年輕人深入了解。首場將請AI職人教導求職民眾透過ChatGPT打造完美履歷，提供免費諮詢服務。因應人力嚴重短缺，縣府積極開發各年齡層就業人口，包括職場新鮮人、銀髮族等，今年開辦22班職業訓練課程及22班照顧服務人員訓練，希望讓優秀人才留在彰化。

勞工處接受中央社記者訪問時指出，首場就博會有60家廠商，提供約1700個職缺，其中薪資以台安機電技術顧問有限公司釋出的電機技術工程主管月薪8萬元為最高。

台安機電技術顧問有限公司特助張格菱致詞時說，公司從民國73年成立於彰化市，主要工作內容是用電設備檢測維護，客戶涵蓋彰化及台中。

職缺

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