芭樂價格高檔遇到春節跌破30元 原來跟國人這觀念有關

彰化縣是全國芭樂第二大產地，過去半年價格維持均價約50元，相較往年農民收入頗佳，但農曆過年前價格滑落到20多元，年後已逐漸回升到32元以上，估計10天後去年小犬颱風折損的枝椏重新整理而產出芭樂上市，價格可能再度下滑。

彰化縣芭樂種植面積約1366公頃，年產約4萬1475噸，受到去年開花期、幼果期的雨災、風災，收成銳減近五成，帶動整體價格上揚，去年11月最高價近67元，零售攤商採整數每公斤70元出售，大顆賣相好的每公斤上看75元至80元，讓消費者感受「國民水果」也跟著物價飆升。

彰化縣芭樂最大種植區的溪州鄉，鄉農會總幹事彭顯賦今天說，芭樂依品質交易價格每公斤30元至50元，春節前大約40元，越接近春節，價格越便宜，原因出在國人祭祀用的四果會買蘋果、柑橘、葡萄、香蕉、鳳梨等水果，不買芭樂，導致銷量減少，價格跌到每公斤25元至26元，過完年收假，芭樂價格已逐漸上升到每公斤32元。

彭顯賦又說，芭樂好不好吃跟氣候溫差有關，日夜溫差大，芭樂果肉緊實甜脆，目前珍珠、帝王這兩種芭樂品質都很好，縣政府推廣耐熱品種津翠在夏季替代珍珠，加上農民調節產季，現在全年都有芭樂可吃。

彭顯賦指出，南部傳出芭樂炭疽病疫情，炭疽病沒特別藥物可醫治，最好辦法是耕除，改種1至2年水稻，改變土壤生態後再種芭樂，因此南部芭樂產量減少，中部芭樂價格就會較好，不過再10天小犬颱風過後芭樂將量產上市，民眾又有親民價格的芭樂可吃。