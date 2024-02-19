台中市地重劃區抵費地公開標售 總計13期、14期123筆土地

台中市政府地政局今宣布，第13期大慶市地重劃及第14期美和庄市地重劃等2區共計123筆土地3月7日將辦理抵費地公開標售，並可望透過土地標售讓土地使用更有效率，促進地區繁榮發展。

這次標售區域位於都會核心的南區、南屯區及北屯區，可滿足文化、產業及商業等諸多需求。南區、南屯區位處中台灣樞紐地位，具文化歷史底蘊、生態特色及醫療技術資源的生活型地區；北屯區人口數已突破30萬人，成為台中市最大行政區，北屯蓬勃更是台中繁榮發展的象徵。

地政局說，第13期重劃區擁有捷運綠線及台中都會區鐵路高架化等兩大交通動脈，且鄰近烏日高鐵站，內外交通路網便捷，市府更落實「建設留給城市，文化還給地方」的開發理念，保留眾多文化景觀及珍稀老樹等文化資產，形成「建設與文化」並存，成為軟性文化與硬體規畫完整的宜居城市典範。這次釋出77筆住宅區的抵費地，預期能提升該區域發展及生活品質。

第14期重劃區為台中市近30年間最大開發規模的重劃區，該地區擁有多項前瞻建設，不僅鄰近74快速道路，國道一號及國道四號雅潭段皆匯集於此區，成為北台中重要門戶。這次釋出住宅區、第五種商業區共46筆抵費地，期待更進一步帶動區域發展，共創大台中榮景。

地政局長吳存金說，市地重劃目的主要為透過土地整體規劃開發，提供都市發展所需的公共設施或可建築用地，讓民眾能享有更優質的居住環境，另可減輕市府貸款利息負擔及償還重劃區開發成本，加上抵費地為各街廓重劃分配後零星剩餘之土地，公開標售後有利整體開發及利用。

有意投標者請將投標相關文件以掛號方式寄至「台中民權路郵局第83號信箱」參與投標。土地標售資訊及標售手冊等相關文件可至「台中市政府地政局官網」閱覽及下載。如有疑問，可洽台中市政府地政局重劃科詢問(電話:04-22218558分機63664、63670)。