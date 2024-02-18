台中霧峰區公所周遭老樹 在地人士籲可貴資產應保留
台中市霧峰聯合行政中心新建工程施工中，未來區公所大樓將配合拆除，市議員李天生今表示，區公所周邊附近有不少老樹，且由日治時代裁種迄今，有上百年樹齡，希望老樹能獲保留，勿砍除造成遺憾。
霧峰區長白峨嵋說，聯合行政中心明年才完工，並進行內裝，後年區公所人員才會遷入，原區公所才會拆除。哪棵算是老樹、需要保存，目前尚未到認定階段，但區公所一定會盡最大能力妥善保存。
李天生說，霧峰區公所、霧峰幼兒園及體健中心等地，原本為日治時代的「霧峰公學校」，相鄰的舊教育廳則為「日本神社」，當時栽種不少樹木，目前都有上百年的歷史，枝繁葉盛。
由於公所現址正在興建霧峰聯合行政中心，未來公所大樓也將配合拆除，不少鄉親擔心老樹將被砍除，要求設法保留，維護當地優美景觀。
霧峰藝文人士黃圻文也呼籲，舊教育廳內有3株老榕樹、霧峰幼兒園有2株老榕樹。加上體健中心還有1株老柚木樹，區公所周邊道路旁也有8株老榕樹。在不大的面積內有這麼多老樹，十分難得，而且這些老樹陪伴著鄉親成長，是可貴的自然文化資產，希望不要輕易砍除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言