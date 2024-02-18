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台中霧峰區公所周遭老樹 在地人士籲可貴資產應保留

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區公所附近有許多據傳是日據時代至今的老樹，地方人士呼籲妥善保留。圖／李天生提供
台中市霧峰區公所附近有許多據傳是日據時代至今的老樹，地方人士呼籲妥善保留。圖／李天生提供

台中市霧峰聯合行政中心新建工程施工中，未來區公所大樓將配合拆除，市議員李天生今表示，區公所周邊附近有不少老樹，且由日治時代裁種迄今，有上百年樹齡，希望老樹能獲保留，勿砍除造成遺憾。

霧峰區長白峨嵋說，聯合行政中心明年才完工，並進行內裝，後年區公所人員才會遷入，原區公所才會拆除。哪棵算是老樹、需要保存，目前尚未到認定階段，但區公所一定會盡最大能力妥善保存。

李天生說，霧峰區公所、霧峰幼兒園及體健中心等地，原本為日治時代的「霧峰公學校」，相鄰的舊教育廳則為「日本神社」，當時栽種不少樹木，目前都有上百年的歷史，枝繁葉盛。

由於公所現址正在興建霧峰聯合行政中心，未來公所大樓也將配合拆除，不少鄉親擔心老樹將被砍除，要求設法保留，維護當地優美景觀。

霧峰藝文人士黃圻文也呼籲，舊教育廳內有3株老榕樹、霧峰幼兒園有2株老榕樹。加上體健中心還有1株老柚木樹，區公所周邊道路旁也有8株老榕樹。在不大的面積內有這麼多老樹，十分難得，而且這些老樹陪伴著鄉親成長，是可貴的自然文化資產，希望不要輕易砍除。

台中市霧峰區公所附近有許多據傳是日據時代至今的老樹，地方人士呼籲妥善保留。圖／李天生提供
台中市霧峰區公所附近有許多據傳是日據時代至今的老樹，地方人士呼籲妥善保留。圖／李天生提供

幼兒園 文化資產

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