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彰化縣有1.3萬隻流浪犬 彰化市公所相中這塊土地收容

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市精華區三角公園圓環人工草皮，一度成了10多隻流浪犬享受日光浴的「曬狗場」，凸顯流浪犬安置的問題。圖／縣議員黃千宴提供
彰化市精華區三角公園圓環人工草皮，一度成了10多隻流浪犬享受日光浴的「曬狗場」，凸顯流浪犬安置的問題。圖／縣議員黃千宴提供

彰化縣目前有1萬3351隻流浪犬，常引發民怨。彰化市公所已相中縣道139線旁彰化銀行一筆4.2公頃土地，計畫做為流浪犬收容所。不過，因彰化銀行堅持必須價購，所需經費達7200萬元，縣府則擔心土地買了，如果遭民眾反對蓋不成，反而成了燙手山芋，目前仍尋求突破。

彰化市長林世賢說，彰化縣流浪犬充斥，衍生交通安全、環境衛生，甚至遊蕩追人、 咬人釀成傷亡事件，還有里長跟他反映，曾有流浪犬爬上車身，還把輪胎咬破，民怨沸騰，流浪犬安置已刻不容緩，目前但彰化縣目前只有一處員林市阿寶坑流貓犬收容所，容量230多隻，顯然遠有不足，有必要再新建流浪犬收容所收容。

林世賢表示，市公所與彰化縣政府研商，找到位在八卦山區這筆彰化銀行土地，由於遠離市區，附近住戶稀少，適合做為流浪犬收容所，將來還將與中興大學、彰化師大、亞洲大學、嘉義大學合作，發展為「中區生命教育永續示範點」。

彰化縣動物防治所所長董孟治說，彰化縣流浪犬有1萬3351隻，而員林市阿寶坑流浪犬收容所目前收容數只有230隻，目前縣府正呈報中央辦理擴充，預估可以增加到450隻，但仍遠不敷需求，縣府樂見市公所此一設置流浪犬收容中心的計畫。

市公所相中做為流浪犬收容所的地點，占地約4.2公頃，為早期的亞馬遜林場場址，為彰化銀行土地，目前閒置，由於彰化銀行堅持以價購方式，所需經費達7200萬元，市公所建議縣府價購。

董孟治說，縣府主張採用租地方式，以免花錢買地，未來若因民眾抗爭蓋不成而閒置，反而是一大問題，因此仍須與市公所、彰化銀行再做進一步協商。

彰化縣流浪犬達1萬3351隻，衍生交通安全、環境衛生，甚至遊蕩追人、 咬人釀成傷亡事件。圖／聯合報系資料照片
彰化縣流浪犬達1萬3351隻，衍生交通安全、環境衛生，甚至遊蕩追人、 咬人釀成傷亡事件。圖／聯合報系資料照片
彰化市精華區三角公園圓環人工草皮，一度成了10多隻流浪犬享受日光浴的「曬狗場」，凸顯流浪犬安置的問題。圖／彰化市公所清潔隊提供
彰化市精華區三角公園圓環人工草皮，一度成了10多隻流浪犬享受日光浴的「曬狗場」，凸顯流浪犬安置的問題。圖／彰化市公所清潔隊提供

林世賢 流浪犬

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