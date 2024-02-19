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彰化伸港蒜頭搶手 護農專案啟動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
伸港生產的蒜頭是紅色的，油脂夠，吃起來又香又辣。圖／縣議員賴清美提供
伸港生產的蒜頭是紅色的，油脂夠，吃起來又香又辣。圖／縣議員賴清美提供

彰化縣伸港鄉出產的紅蒜頭以辛辣聞名，往往在田間就被批購，今年卻因氣候因素，歉收近7成，在市場更加搶手為防止宵小偷拔，警方從今天起，啟動護農專案，加強巡邏。

縣議員賴清美說，伸港因為氣候與地形關係，生產的蒜頭是紅色的，油脂夠，吃起來又香又辣，加上採收比其他地區早，在市場很受歡迎，一到產季，許多販仔或老饕都會特地到田間搶購。

不過，蒜農曾清旺說，今年蒜頭播種期雨勢不斷，影響蒜苗培土，估計少一半產量，蒜苗長成，又因忽冷忽熱，再減少約3成收成，整體收成比往年減收6到7成。

曾清旺說，伸港蒜頭今年未因嚴重歉收，就可以賣到好價錢，今年田間價格，品質較好的每台斤80元，一般價格則在70元，其實與去年一樣，但農民處於弱勢，蒜頭販仔到田間就只能出這個價錢，蒜農也很無奈。

據伸港鄉公所農業課統計，伸港鄉蒜頭種植面積逐年減少，目前僅約30多公頃，主要是部分蒜農轉種洋蔥等作物，或者因農村年齡老化，無力種植而棄種。

「現在蒜農最幼齒的70歲」，曾姓農民說，伸港蒜頭種植面積逐年減少，主要是因種蒜辛苦，而且收入微薄，下一代幾乎都不願接手，造成蒜農年齡偏高。

縣議員賴清美昨天邀請和美警分局伸港分駐所所長柯福來到蒜田勘察，賴清美說 ，伸港蒜因產量越來越少，在市場更加搶手，加上田間空曠且偏僻，引起宵小覬覦，因此請警方加強巡邏。

洋蔥 蒜頭

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