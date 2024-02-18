體驗挖馬鈴薯 台中搖滾馬鈴薯活動潭子登場
台中市農業局輔導潭子區農會今天在潭子區舉辦「潭子搖滾馬鈴薯產業文化推廣活動」，邀請民眾體驗挖馬鈴薯，認識在地農產品。
台中市農業局表示，搖滾馬鈴薯活動已第5年舉辦，受民眾熱烈迴響，攜家帶眷報名踴躍，體驗動手採收馬鈴薯外，還有馬鈴薯沙拉、馬鈴薯三明治等DIY活動及馬鈴薯烹飪教學；民眾也能透過農夫市集了解在地農產業，購買農會明星商品「馬鈴薯麵」，品味Q彈滑順的麵條口感，一起享受假日親子快樂時光。
今天也舉辦農民節表彰大會，感謝農民生產、研發及推廣的辛勞，透過績優農民表揚及經驗分享，讓農民互相交流、勇於追求新知、提升生產運銷技術。
農業局表示，潭子區農作物以水稻、竹筍、馬鈴薯、椪柑、柿子、桶柑、文旦為主，潭子馬鈴薯是台中主要產區之一，種植面積約151公頃，年產量約4090公噸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言