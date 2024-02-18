體驗挖馬鈴薯 台中搖滾馬鈴薯活動潭子登場

台中市農業局輔導潭子區農會今天在潭子區舉辦「潭子搖滾馬鈴薯產業文化推廣活動」，邀請民眾體驗挖馬鈴薯，認識在地農產品。

台中市農業局表示，搖滾馬鈴薯活動已第5年舉辦，受民眾熱烈迴響，攜家帶眷報名踴躍，體驗動手採收馬鈴薯外，還有馬鈴薯沙拉、馬鈴薯三明治等DIY活動及馬鈴薯烹飪教學；民眾也能透過農夫市集了解在地農產業，購買農會明星商品「馬鈴薯麵」，品味Q彈滑順的麵條口感，一起享受假日親子快樂時光。

今天也舉辦農民節表彰大會，感謝農民生產、研發及推廣的辛勞，透過績優農民表揚及經驗分享，讓農民互相交流、勇於追求新知、提升生產運銷技術。