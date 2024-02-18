步步驚心 彰化永靖國小將設通學步道

彰化縣百年老校永靖國小大門面對交通要道台一線，車水馬龍，家長接送學童，常發生人車爭道場面，鄉公所改善人行安全，規畫永靖國小、永靖鄉立托兒所的通學步道改善計畫。鄉長魏碩衛說，2項計畫總經費約3680萬元，將爭取國土署補助，打造學童和家長的安全人行環境。

永靖鄉公所透過立委陳素月等民代爭取補助，昨公開提案計畫，工程公司專案經理蘇佳貞簡報，爭取鄉民支持；公所表示，中央補助「頗有眉目」、有信心。

魏碩衛說，中央自今年起，推動4年400億元「永續提升人行安全計畫」，永靖鄉率全縣之先提出規畫，永靖國小將拆除校門口人行陸橋，退縮緊鄰台一線的學校圍牆，騰出土地拓寬通學步道，校內興建家長接送車道，加開南面車輛出口，原人行道的電線桿地下化、公車站牌南移，讓視野更寬闊，減少交通事故。

永靖國小校長蘇月妙表示，通勤時段家長接送學童，跟台一線車流爭道，險象環生，多次發生交通事故，但幸好都是小意外；學校希望改善大門口家長接送區，鄉公所打算爭取補助2200萬元，連同通學步道、交通設施等一併規畫施做，對家長和學童是一大福音。

鄉公所第二項提案為串聯永靖鄉立幼兒園和鄭成功紀念公園的人行步道，將新設幼兒園周邊標線型人行道，連接現有人行道，退縮部分路段人行道，並設置停車空間，讓家長接送時有完善的等待區；檢討周邊路口的人行動線和路口安全，作為改善路口設施、人行道與周邊道路依據。