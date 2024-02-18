台中平地原民議員 4月13日補選

2024總統與立委大選落幕，台中市平地原住民議員黃仁當選立委，2月1日宣誓就職第11屆立法委員，同日辭去議員職務。中央選舉委員會公告，台中市議會第4屆議員選舉第15選舉區（平地原住民）出缺，將在4月13日舉行投票。

台中市平地原住民議員補選，目前已表態參選的是國民黨籍、前議員吳顯森之子吳建德，吳建德2022年曾參選台中平地原住民議員，但以227票輸給黃仁，這次捲土重來力拚勝選；吳建德說，堅持走自己的路。

國民黨中市黨部主委顏文正說，藍營有不少人有志參選，實力、族群知名度都不低，黨內提名作業還未啟動，還得看民進黨、民眾黨提名人選，國民黨把每場選舉都很重要，將盡全力輔選。

民進黨中市黨表示，地方還在討論人選，將由黨中央直接提名。民眾黨中市黨部表示，黨內有人表態參選，將由黨中央評估，主要判斷勝算高低，若勝率不高，就傾向藍白合作，保留未來議會合作空間。

中央選舉委員會公告，台中市議會第4屆議員第15選舉區缺額補選投票日期，定於4月13日（星期六）舉行投票；台中議員15選區（平地原住民）應選名額1人，黃仁已宣誓就職立委，並辭去議員職務，議員名額出缺達二分之一以上，遺留任期超過2年，依地方制度法應辦理補選。

地方分析，平地原住民地方議員選舉，藍營勝算高，但綠營若派出奇兵或民眾黨推人參選，都會影響結果。