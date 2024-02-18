聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投公幼 延托到晚上6時

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣公幼寒假實施延托收費新制，開學後擴大實施，免除雙薪家長奔波接送之苦。圖／南投縣政府提供
南投縣公幼寒假實施延托收費新制，開學後擴大實施，免除雙薪家長奔波接送之苦。圖／南投縣政府提供

公立幼兒園讓家長最頭痛的事，就是下午4點放學，雙薪家長難以配合接送小孩，如果要延托，又得付出一筆錢。南投縣寒假公幼延托改為定額收費，每小時35元、半小時20元，其餘費用由縣府吸收，受到家長肯定，開學後縣府擴大到全縣95所幼兒園全面開辦，估計1700名幼童受惠，家長讚「體貼育兒家長的好政策」。

幼教界估算，目前公幼延托按鐘點費計算，托育員每小時約400元，費用由家長分攤，若有5人延托每人分攤80元，若10人分攤40元；縣府定額收費的新制度，幫家長省很多錢。

南投縣黃姓媽媽說，辛苦把孩子養到3歲，終於能上幼兒園了，原以為有時間能上班賺錢，但後來才發現，公立幼兒園下午4點就放學，雖可以延長照顧，但費用還要家長均攤，質疑為何公幼不能像私幼，孩子留園到5、6點，方便家長接送？

南投縣長許淑華關注育兒負擔，為解決雙薪家庭幼兒照顧問題，今年寒假起，提供公幼延長照顧服務改採定額收費，除弱勢家庭幼兒免費外，一般幼生平日每月參加延托，每小時收費35元、半小時20元，其餘費用政府吸收；不論幼兒人數多寡，只要家長有需求，1人就可以開班。

教育處長王淑玲說，寒假延托收費新措施受家長肯定，開學後公幼延托收費新制將持續執行，參加的幼生人數較往年大幅增加；16日開學後，95所國小附幼全數擴大實施，預估1700名幼生參加。教育處表示，公幼延托最晚到晚上6點，方便雙薪家長接送，教保員領取合理鐘點費，可營造友善教保環境。

公幼 幼兒園 幼教 弱勢家庭 托育 許淑華 長照

延伸閱讀

南投公立幼兒園延托到下午6時 家長接孩子不用衝衝衝

全球唯一！日本櫻花女王為日月潭纜車命名 遇選美界大前輩竟是她

開學前一天醫收「求救私訊」 ！學生3句話讓網傻眼：孩子教育不能等

影／台中逢甲商圈當街擄人 警轟12槍再追到南投抓3嫌 1人在逃

相關新聞

台中補習班交通車 「未備查」違規最多

台中市有2911家補習班，學生放學後，常搭補習班交通車課後輔導，台中市教育局攔查車輛，不合格率從9成5遞減到3成2。不過...

台中平地原民議員 4月13日補選

2024總統與立委大選落幕，台中市平地原住民議員黃仁當選立委，2月1日宣誓就職第11屆立法委員，同日辭去議員職務。中央選...

南投公幼 延托到晚上6時

公立幼兒園讓家長最頭痛的事，就是下午4點放學，雙薪家長難以配合接送小孩，如果要延托，又得付出一筆錢。南投縣寒假公幼延托改...

步步驚心 彰化永靖國小將設通學步道

彰化縣百年老校永靖國小大門面對交通要道台一線，車水馬龍，家長接送學童，常發生人車爭道場面，鄉公所改善人行安全，規畫永靖國...

台中十全公園 遊具將設遮陽棚

各地兒童遊樂場競相改造，但多數缺乏遮蔭空間，台中市遊具再進化，中市建設局表示，東區十全公園遊具將暫停開放，增設遮陽棚設施...

「2024花在彰化入園」破70萬人 明花精靈迎賓吸人潮

彰化縣「2024花在彰化」大年初一開園，春節連假結束後，縣政府鼓勵各社區揪團前往遊玩，今在園區舉辦各界慶祝農民節，旅遊人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。