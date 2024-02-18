南投公幼 延托到晚上6時

公立幼兒園讓家長最頭痛的事，就是下午4點放學，雙薪家長難以配合接送小孩，如果要延托，又得付出一筆錢。南投縣寒假公幼延托改為定額收費，每小時35元、半小時20元，其餘費用由縣府吸收，受到家長肯定，開學後縣府擴大到全縣95所幼兒園全面開辦，估計1700名幼童受惠，家長讚「體貼育兒家長的好政策」。

幼教界估算，目前公幼延托按鐘點費計算，托育員每小時約400元，費用由家長分攤，若有5人延托每人分攤80元，若10人分攤40元；縣府定額收費的新制度，幫家長省很多錢。

南投縣黃姓媽媽說，辛苦把孩子養到3歲，終於能上幼兒園了，原以為有時間能上班賺錢，但後來才發現，公立幼兒園下午4點就放學，雖可以延長照顧，但費用還要家長均攤，質疑為何公幼不能像私幼，孩子留園到5、6點，方便家長接送？

南投縣長許淑華關注育兒負擔，為解決雙薪家庭幼兒照顧問題，今年寒假起，提供公幼延長照顧服務改採定額收費，除弱勢家庭幼兒免費外，一般幼生平日每月參加延托，每小時收費35元、半小時20元，其餘費用政府吸收；不論幼兒人數多寡，只要家長有需求，1人就可以開班。

教育處長王淑玲說，寒假延托收費新措施受家長肯定，開學後公幼延托收費新制將持續執行，參加的幼生人數較往年大幅增加；16日開學後，95所國小附幼全數擴大實施，預估1700名幼生參加。教育處表示，公幼延托最晚到晚上6點，方便雙薪家長接送，教保員領取合理鐘點費，可營造友善教保環境。