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台中補習班交通車 「未備查」違規最多

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
不少學生搭補習班交通車課後輔導，中市教育局攔查不合格率逐年降低，但議員批評檢查次數太少，應加強稽查次數與強度。圖中非違規車輛。圖／台中市教育局提供
不少學生搭補習班交通車課後輔導，中市教育局攔查不合格率逐年降低，但議員批評檢查次數太少，應加強稽查次數與強度。圖中非違規車輛。圖／台中市教育局提供

台中市有2911家補習班，學生放學後，常搭補習班交通車課後輔導，台中市教育局攔查車輛，不合格率從9成5遞減到3成2。不過，議員批評，教育局每年只攔查50多輛次，稽查強度太低，根本聊備一格，補習班若臨時換車未報備，暗藏通勤風險，要求徹查。家長說政府把關不嚴，讓人憂心。教育局表示，違規業者將列管追蹤，並加強稽查頻率。

台中市教育局稽查補習班交通車，每年會同警局、監理機關，放學時間路邊攔檢。教育局統計，2021年臨檢24車次、23輛車違規，不合格率高達95.83%；2022年臨檢54車次、31車違規，不合格率57.41%；2023年臨檢52車次、17車違規，不合格率32.69%。

教育局表示，補習班交通車應列冊，若臨時換車須事先報備，稽查的違規事項多為使用未備查車輛，其次為車齡超過10年規定或駕駛超過65歲；以去年為例，17輛違規車輛中，16輛都是未報備車輛。

議員楊典忠說，補習班交通車通常為租賃車，大型業者派遊覽車，中小型用廂型車或自小客車，市府稽查不合格率逐年下降，但關鍵是稽查頻率太低，全台中有200多所國中小學，去年、前年只稽查50多輛次，大前年更只有20多輛次，根本無法徹底把關。

議員痛批，依學生交通車管理辦法，交通車得登錄備查，車齡、車輛設備得符合規定，駕駛、隨車人員也有年齡等限制，市府未嚴格稽查，列冊管理聊備一格，業者臨時換車，只要不被稽查到就沒人發現，教育局根本是放任業者違規，要求全面清查，加強稽查密度。

林姓家長說，平時忙工作沒時間，才委由補習班交通車接送，原以為政府列冊把關，但補習班若隨意換車，沒查到就不知道，萬一用到高齡老爺車，讓人擔心，希望政府負起責任強力稽查。

教育局表示，台中市目前有74家補習班，使用交通車接送學生，依規定，交通車有過戶、車種變更、停駛、復駛等情形，異動後15日內報教育局備查；若補習班任意調派車輛，未依規定備查，查獲可處6千至3萬元罰鍰，先前查獲違規車輛都已開罰；去年違規的17輛次補習班交通車，經檢核後以改善完畢，將列冊追蹤不定期稽查。

台中市 教育局 臨檢 補習 遊覽車

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