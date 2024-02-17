「2024花在彰化入園」破70萬人 明花精靈迎賓吸人潮

彰化縣「2024花在彰化」大年初一開園，春節連假結束後，縣政府鼓勵各社區揪團前往遊玩，今在園區舉辦各界慶祝農民節，旅遊人潮仍打對折，不過累計入園人數已逾70萬人，今周日可能遊人較多，縣政府期待觸及80萬人。

「花在彰化」起源於2004彰化花卉博覽會，活動後來更名為「花在彰化」，免費入園。「2024花在彰化」每天上午9點到下午6點開放，縣政府統計農曆大年初一開園入園人數9萬8692人，初三達到最高峰12萬1200人，初五收假日8萬9786人，初六起人數6萬8592人，初七各行各業開工，入園人數為5萬6864人，今縣政府舉辦農民節活動帶進一些與會人士，入園人數略增至5萬8765人，累計入園總人數71萬4029人。

縣政府獎助社區發展協會到「花在彰化」表演，大年初一到明天都有社區民眾跳舞、打鼓、唱歌、演戲，舞台區熱鬧不斷，明（18日）周日安排「花在彰化-花精靈與奇幻旅程親子主題日」，花精靈大遊行、泡泡嘉年華、動物明星馬戲團兒童劇、電視兒童節目主持人家族親子音樂會免費看，希望再創人山人海的盛況。