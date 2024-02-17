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彰化走春破452萬人次 縣府宣布元宵節加碼送多多龍提燈

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府舉辦「月影燈季」將持續到3月3日免費開放。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府舉辦「月影燈季」將持續到3月3日免費開放。圖／彰化縣府提供

彰化今年農曆春節推出「花在彰化」及「月影燈季」活動，加上許多景點、美食小吃，還有觀光工廠及休閒農場，縣府統計共有約有452萬人次到來彰化參觀，彰化縣長王惠美也預告，預定在元宵佳節2月24將再加碼發送多多龍提燈，要將幸福好事多多送出去。

縣府統計今年花在彰化活動入園人數，從2月10日到15日累計有近65萬人次，月影燈季統計至2月16日累計人數有近148萬人次，加上彰化八卦山大佛風景區及周邊、鹿港老街及周邊、田尾公路花園及周邊花市、王功漁港（含海空步道）、溪湖糖廠及周邊、扇形車庫及周邊，預估有387萬，合計約有452萬人次來彰化。

彰化縣政府在農曆過年前後舉辦「月影燈季」，今年與LINE貼圖多多欸（DODOA）合作推出限量「多多龍提燈」吸引民眾排隊領取，除了綠色、藍色限量造型，2月14日情人節送出限定版粉紅多多龍，吸引民眾提早7小時就到場排隊，城市暨觀光發展處表示，元宵佳節2月24日將再加碼發送多多龍，「彰化2024月影燈季」也將持續到3月3日免費開放。

農業處表示，「2024花在彰化」今年以「彰化百寶城」為活動主題，與日本知名角色設計家Hiroshi Yoshii (吉井宏)合作，設計「花精靈EVA」，首次邀請來自日本、韓國、泰國、印尼等4個國家的表演團隊帶來精彩演出，2月18日還舉辦花精靈與奇幻旅程親子主題日，規劃花精靈大遊行、泡泡嘉年華、動物明星馬戲團兒童劇、還有最受歡迎的YOYO家族親子音樂會。

彰化縣長王惠美預告將在元宵佳節2月24將再加碼發送多多龍提燈。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美預告將在元宵佳節2月24將再加碼發送多多龍提燈。圖／彰化縣府提供

元宵節 彰化 親子

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