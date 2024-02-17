彰化美寮路拓寬辦公聽會 地主對道路兩側拓寬多寡有意見

地方爭取10多年的彰化縣和美鎮彰6線美寮路拓寬工程，去年獲交通部核定補助，總經費連同地方負擔共5.17億多元，彰化縣府昨天在和美公所舉辦用地取得公聽會，地主親自到場表達意見，大多數地主表達不反對建設，但不解為何有得人徵收得地少，自家被徵收面積卻比較多，覺得不公平。

美寮路是和美鎮東西向重要的交通路網，在都市計畫區內路段已拓寬，非都市計畫區道路路寬只有8到10米，無法紓解車潮，尤其合群國中學生上下課都要和車爭道，經過長時間協調，地方取得共識朝向拓寬。

昨天第一次舉辦用地取得公聽會，地主提出的意見大都是覺得徵收比例不同不能接受，彰化縣議員賴清美說，合群國中附近地主反映，道路一邊是房屋另一邊是田地，但田地徵收範圍較大，若以道路中心點來看，應該也要徵收到另一邊房屋前範圍，且評估起來並不會拆到房子；近期會再爭取現場會勘。

和美鎮長林庚壬說，公所扮演協調角色，針對徵收土地多寡，工務處也解釋是考量希望截彎取直，讓道路安全，行車順暢，希望透過公聽會排除民眾疑慮。

縣府工務處副處長林孟弘表示說，會鄉親意見彙整，下個月辦理第二場公聽會，或用書面回覆意見，未來第三場會舉辦協議價購會議，民眾最關心的價格問題會說明清楚，之後道路拓寬速限將提升到50公里，希望是在大家共識、安全前提下讓建設早日完成。

工務處表示，美寮路拓寬工程是從和美市區往東，與柑竹路交叉，經和群國中前，再與線東路叉，終點銜接彰新路3段中寮社區前，全長度約 2327 公尺，計畫路寬為 13 公尺，完工後可以提升行車安全，汽機車還可以分流，尤其和群國中前從柑井路到線東路間路段，設有通學步道，可以提升學童通學安全。