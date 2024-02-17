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永續提升人行安全計畫通學步道 彰化第一條做這裡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉公所將拆除永靖國小跨越中山路（台一線）的人行陸橋。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉公所將拆除永靖國小跨越中山路（台一線）的人行陸橋。記者簡慧珍／攝影

彰化縣百年老校永靖國小大門面對台一線旁，交通車水馬龍，家長接送學童時不時發生人車爭道驚險場面，鄉公所為搶得「永續提升人行安全計畫」先機，規畫永靖國小、永靖鄉立托兒所的通學步道改善提案，將爭取國土署補助，打造學童和家長的安全人行環境。

永靖鄉公所事前協同永靖國小校長蘇月妙洽詢國土署，再透過立法委員陳素月、縣議員張欣倩及地方民代爭取補助，一連串積極努力，兩個提案「頗有眉目」，鄉公所今喜孜孜公開說明改善計畫內容，工程公司專案經理蕭佳貞簡報，希望兩案都獲鄉民支持。

永靖鄉長魏碩衛說，中央自今年起推動4年400億元「永續提升人行安全計畫」，永靖鄉率全縣之先提出規畫，永靖國小最大變動是拆除人行陸橋，退縮面臨台一線的學校圍牆，土地作為拓寬通學步道用地，校內興建家長接送車道，加開南面車輛出口，原人行步道的電線桿地下化，公車站牌南移，視野寬闊可減少發生交通事故。

永靖國小校長蘇月妙表示，上下學時段家長接送學童，跟台一線車流爭道，險象環生，多次發生交通事故但幸好都是小意外，不過學校因此很想改善大門家長接送區，鄉公所爭取補助2200萬元連同通學步道、交通設施一併規畫施做，對家長和學童是一大福音。

第二提案是串聯永靖鄉立幼兒園和鄭成功紀念公園的人行步道，將新設幼兒園周邊標線型人行道，連接現有人行道，退縮部分路段人行道並設置停車空間，讓家長接送孩子上下學有更好等待區，並檢討周邊路口的人行動線和路口安全作為改善路口安全設施、人行道、校園周邊與行車安全道路的依據。

彰化縣永靖鄉長魏碩衛（右二）、永靖國小校長蘇月妙爭取永靖國小通學步道。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉長魏碩衛（右二）、永靖國小校長蘇月妙爭取永靖國小通學步道。記者簡慧珍／攝影

人行道 幼兒園 彰化

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