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台中美樂地3.0版來了 東區十全公園攀爬遊戲區封閉增設遮陽棚

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市東區十全公園設置大型攀爬遊戲設施，即日起至4月30日封閉，進場施工增設遮陽棚。圖／台中市建設局提供
台中市東區十全公園設置大型攀爬遊戲設施，即日起至4月30日封閉，進場施工增設遮陽棚。圖／台中市建設局提供

台中市政府推動「美樂地計畫」，打造陽光公廁及共融公園，因應全球暖化，今年再進化美樂地3.0「遮陽設施」，東區十全公園攀爬遊戲區即日起至4月30日封閉，進場施工增設遮陽棚，防止戶外熱傷害，全面提升兒童遊戲場使用舒適度及安全性。

台中東區在日治時期聚集上百家工廠，以製造金屬零件為大宗，為中部早期著名「黑手仔堀文化」。東區十全公園承接「黑手仔堀」歷史記憶，並以「花」千變萬化的風貌，創造一處指標型自然花園。

建設局長陳大田表示， 東區十全公園去年11月1日開放使用，有台中市第一座雙軌滑索、大型攀爬遊戲設施、組合式鞦韆、彈跳床等多元設施，並建置一座融合景觀美學、省電環保的陽光公廁，另還有台中市公園公廁第一座可掀式無障礙照護床，友善各年齡層及不同需求民眾使用。

陳大田說，十全公園大型攀爬遊戲區增設遮陽棚，4月30日前封閉施工，期間周邊雙軌滑索、組合式鞦韆、彈跳床、大片草園綠地等，仍可供大小朋友們遊玩。

建設局指出，台中力推的美樂地計畫有許多特色遊戲場，如太平馬卡龍公園、太平921地震公園、南屯豐富公園、黎新公園、潭子潭陽公園等，歡迎親子共遊、一起來踩點。

公廁 台中市 東區

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