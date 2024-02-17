學生玩氣墊遊具骨折 家屬怒

彰化縣府在溪州公園舉辦「花在彰化」活動，今年首度推出付費遊戲區，初二有名國中生玩氣墊遊具受傷骨折，家屬批評縣府、廠商後知後覺，未積極處理。縣府表示，廠商已致贈紅包慰問傷者，造成受傷的恐龍氣墊遊具已消氣不再使用，相關醫療費用會由廠商或保險理賠。

這名國中生與家人共10人，大年初二到溪州公園走春。國中生付費到遊戲區後，玩氣墊恐龍時受傷。家屬投訴說，遊戲區購票150元，廠商沒給收據，女兒從1層樓頂端高度滑下，卻掉落到沒有緩衝墊保護的底部，緩衝墊破損，現場卻未及時處理。

家屬表示，傷者和家屬向服務台的志工借輪椅，醫護站以紗布簡易包紮冰敷，即建議自行就醫；當晚傷者掛急診，照X光發現右腳小腳趾挫傷斷裂，打石膏固定，得休養3到6個月才能拆石膏。

家屬批評，縣府、廠商缺乏橫向聯繫，直到大年初三家屬反映，廠商才來探望；家屬質疑，付費遊戲區造成使用者骨折受傷，已有公安疑慮，發生意外後仍持續開放，現場醫護站只簡易包紮，未協助就醫，讓人傻眼，擔心會有下個傷者。

彰化縣經濟暨綠能發展處表示，氣墊恐龍已停用，後續會協助理賠，並要求廠商把關安全。