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動土半年沒有下文 中友百貨：彰化店下月開工
彰化縣民引頸期盼的第一家百貨公司中友百貨彰化店，去年8月14日舉辦盛大動土儀式後，至今半年仍未開工，民眾質疑是否會跟彰化光復郵局改建影城案一樣中途抽腿。彰化市民代表會主席陳文賓昨指出，中友百貨人員過年前曾拜訪，因設計變更，將在3月30日開工。中友百貨也表示，會在3月底前開工。
中友彰化店的基地位在彰化市旭光西路第二停車場原址，占地2150坪，縣府與市公所合作BOT開發案，由益彰公司投資43億元規畫的中友彰化店，興建地下4層、地上21層鋼骨複合商業及停車場大樓，成為彰化新地標。
中友彰化店興建案，縣府、市公所在選前已經辦了2次動土儀式，最近一次是去年8月14日，當時益彰董事長劉嘉誠說，力拚2026年第三季開幕；縣長王惠美還笑稱此次動土證明不是「詐騙集團」。
迄今已過半年，仍未見開工跡象，總統及立委選舉期間，基地還作為選舉造勢場地。當地民眾說，先前光復郵局改建為影城與商業大樓，地基還沒完成，得標廠商就抽腿，擔心中友彰化店恐將步入後塵，彰化人期待的首間百貨公司會不會夢碎？
彰化市公所昨舉辦新春團拜，市代會主席陳文賓說，過年前，中友百貨幹部曾來拜會，他曾提出詢問，對方表示，中友彰化店原設計高度為80多公尺，但因為影城挑高，得向縣府提出變更設計，預定3月30日開工。
彰化縣建設處長劉玉平說，尚未接獲開工及變更設計申請，不過就算先開工，也可再申請變更設計。中友百貨表示，將在3月底開工。
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