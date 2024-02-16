彰化這款龍年小提燈也搶手 保留千個元宵晚會發送

明天補班，彰化縣芳苑鄉公所提前舉辦元宵燈會，由在地農特產品市集揭開序幕，並有影視歌星表演壓軸，北斗鎮公所提前在元宵節前一天（2月23日）舉辦元宵燈會，龍年小提燈已送出1千個，太搶手，鎮公所保留1千個給當天參加活動的民眾。

芳苑鄉公所明在王功福海宮（2月17日）舉辦「芳苑鄉龍耀新春慶元宵」，邀請在地農漁民和青農下午3點起擺出農漁特產展覽市集，下午5點起發放摸彩券；芳苑鄉長林保玲表示，元宵晚會今年擴大舉辦，鄉公所摸彩準備iPhone 15、Apple watch、Switch、65和55吋液晶電視、冰箱及腳踏車等眾多獎品，並邀請「綜藝天后」白冰冰、「台一線」、蔡佳麟及「教唱女神」楊惠絜等超強卡司，為民眾帶來炫目璀璨的視聽饗宴。

元宵節2月24日，北斗鎮公所（2月23日）在西德里壽安宮旁廣場，晚上6點起舉辦「龍光煥發璀璨寶斗」元宵燈會，準備北斗肉圓、香菜餅、高麗菜飯、滷蛋等10種北斗特色小吃合計2700分免費品嘗，同時準備藍、綠兩款龍年小提燈，因造型可愛相當搶手，鎮公所製作2千個，已被索取1千個，保留1千個在元宵晚會免費贈送。