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彰化這款龍年小提燈也搶手 保留千個元宵晚會發送

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮公所免費贈送龍年小提燈，造型可愛。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮公所免費贈送龍年小提燈，造型可愛。記者簡慧珍／攝影

明天補班，彰化縣芳苑鄉公所提前舉辦元宵燈會，由在地農特產品市集揭開序幕，並有影視歌星表演壓軸，北斗鎮公所提前在元宵節前一天（2月23日）舉辦元宵燈會，龍年小提燈已送出1千個，太搶手，鎮公所保留1千個給當天參加活動的民眾。

芳苑鄉公所明在王功福海宮（2月17日）舉辦「芳苑鄉龍耀新春慶元宵」，邀請在地農漁民和青農下午3點起擺出農漁特產展覽市集，下午5點起發放摸彩券；芳苑鄉長林保玲表示，元宵晚會今年擴大舉辦，鄉公所摸彩準備iPhone 15、Apple watch、Switch、65和55吋液晶電視、冰箱及腳踏車等眾多獎品，並邀請「綜藝天后」白冰冰、「台一線」、蔡佳麟及「教唱女神」楊惠絜等超強卡司，為民眾帶來炫目璀璨的視聽饗宴。

元宵節2月24日，北斗鎮公所（2月23日）在西德里壽安宮旁廣場，晚上6點起舉辦「龍光煥發璀璨寶斗」元宵燈會，準備北斗肉圓、香菜餅、高麗菜飯、滷蛋等10種北斗特色小吃合計2700分免費品嘗，同時準備藍、綠兩款龍年小提燈，因造型可愛相當搶手，鎮公所製作2千個，已被索取1千個，保留1千個在元宵晚會免費贈送。

鎮公所民政課長討謝長益今表示，元宵節準備20道燈謎，猜出者可獲獎品，另邀請超級人紅榜、八點檔主題曲主唱歌手楊惠絜和薩克斯風、表演表演，節目穿插摸彩，幸運者可帶回50吋液晶顯示器、SWITCH、折疊式電動自行車等獎品。

彰化縣北斗鎮公所免費贈送龍年小提燈，相當搶手。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮公所免費贈送龍年小提燈，相當搶手。記者簡慧珍／攝影

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