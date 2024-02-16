彰化市南郭國小地下停車場 預估可停81輛汽車36機車

交通部公路局今天會同彰化縣政府，勘察彰化市南郭國小活動中心興建地下停車場案，預定可停放81個汽車停車位、36個機車車位，由於總經費達1.63億餘元，縣府請中央補助8529萬元，縣府自籌7772萬元，以紓解彰化縣政府第二辦公大樓及中興路周邊的停車需求。

彰化縣副縣長林田富今天與交通部公路局中區養護工程分局科長邵維國到場勘察，林田富說，南郭國小位在彰化市中心，緊鄰彰化基督教醫院以及彰化縣政府第二辦公大樓，人口密集、交通流量龐大，雖然目前已有一個平面停車場，但仍無法應付停車需求，希望藉由南郭國小活動中心重建的機會，一併爭取到經費興建地下停車場，對於鄰近地區停車及交通將有很大助益。

交通部公路局中區養護工程分局科長邵維國表示，彰化市是座古城，在既有街廓景觀區域下，要找到足夠大的基地來興建停車場相當困難，中央為了彰化停車需求，極力促成南郭國小活動中心改建，藉由興建地下停車場，給予民眾更多的停車空間。

在現場勘查過程中，會勘人員發現活動中心西側有辦公區，活動中心基地北側緊鄰南郭國小的教室，在後續施工上要特別注意，不去影響原有教室建築的安全。

教育處表示，縣府交通處將會依公路局建議意見，修正可行性評估報告後，提送交通部公路局審查，為加快執行進度，縣府已先行追加規劃設計監造經費，預計本月底，召開規劃設計審查會議，以利後續工程執行。