彰化田中老街古色古香、物產多 藝人節目頻走訪

彰化縣田中鎮不僅有古色古香的老街老宅，也有豐富物產，米倉上等優質米、火龍果、古早味香皂、傳統製油舖、蜜麻花等都值得深度旅遊，田中鎮觀光商圈發展協會執行秘書梁淑茹說，協會最近也在各景點提供QR code掃描，方便自由行遊客導覽。

田中米倉因田中馬拉松打出名號後，近年吸引不少電視節目前來拍攝吃喝玩樂專輯，梁淑茹就在臉書秀出知名主持人許效舜帶著節目團隊過年前來拍攝介紹田中鎮的老屋、畯富農場、進發蜜麻花、女人香臭豆腐、德東百貨行、寶豐香皂等，節目將在年後播出。

梁淑茹說，田中鎮近年各景點陸續開發的遊程愈來愈豐富，像畯富農場不僅可以在農場拍田野風光，還可以DIY做油漬花苞、火龍果醬等，懷舊德東百貨行有賣在地生產的古早味寶豐香皂，包括黑砂糖香皂或快白皂等不只是老一輩的最愛，甚至也有兒孫要父母郵寄海外，獨愛這天然古早味。

梁淑茹說，小旅行遊程安排多元，從數小時到一整天都沒問題，有的外地社區安排遊覽車來旅遊，可預約付費導覽，也可以到在地陶藝家經營的田中窯DIY手拉胚、吃窯烤麵包、目前也是蜀葵花季可賞花，或向協會預約到老樹公園吃農村味的割稻飯。