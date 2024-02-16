少女玩氣墊遊具玩到骨折、家屬質疑保護消費者權益只做半套 彰縣府回應

一名國中女生今年大年初二到「花在彰化」溪州公園，玩氣墊遊具時受傷骨折，家屬怒批縣政府和廠商後知後覺，第一時間未積極處理；今天縣政府表示，廠商致贈紅包慰問受傷少女，並到現場檢查和收起導致受傷的遊具，另請家屬在女生完成相關醫療診治後檢附收據，由廠商或保險公司理賠。

國中女生和家人一行10人到溪州公園遊玩，國中女生在兒童遊戲區玩氣墊恐龍時受傷。家屬昨投訴指出，遊戲區購票每人150元，廠商沒給發票或收據，僅發給入場手環，國中女生從一層樓高的氣墊頂部滑落，掉進失去緩衝墊保護的底部，後來發現緩衝墊破損，現場不見遊樂場人員積極處理這個問題。

家屬表示，女生和家屬向「花在彰化」志工借輪椅向救護站求助，醫護站人員作簡易紗布包紮固定和送幾塊碎冰外帶，建議自行就醫，當晚10點女生到醫院掛急診，照X光發現右腳小腳趾挫傷斷裂，打石膏固定，需休養3到6個月才能拆石膏。

家屬說，國中女生受傷當天借用輪椅留有記錄，縣政府、遊戲區廠商缺乏橫向連繫，不知有遊客發生意外，直到大年初三下午家屬反映，廠商趕緊探視和包3600紅包給國中女生壓驚，並緊急剪掉出事氣墊第二道關卡兩處已破損的緩衝布，對於公共意外險理賠，廠商稱要等連假後上班申請辦理相關手續。

家屬質疑，遊戲區設施不安全卻没查報系統，發生意外後仍使用，醫護站有緊急救護員和救護車卻不提供服務，縣政府對消費者權益保護只作半套，業者的公共意外險跟著春節一起打烊，令人傻眼。

縣政府經濟暨綠能發展處表示，大年初三國中女生和家人重返溪州公園，說明受傷經過和傷勢，當時廠商致贈紅包慰問，國中女生到現場指認鑽入氣墊遊戲區的入口處（高度約30公分）即感覺腳掌不舒服，但繼續往下一關遊玩，縣政府會同廠商檢查遊具設施並無破損，但停用氣墊恐龍，也會全力協助後續理賠事宜，同時要求廠商嚴格把關遊憩區器材的使用安全。