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暨南國際大學賞櫻花 聽民歌品好茶還能助公益

中央社／ 南投縣16日電

暨大櫻花季至3月3日，校方18日、3月2日邀清韻合唱團帶來民歌演唱，讓遊客在櫻花樹下聽民歌、品好茶，今年延續公益理念，若遊客覺得歌唱得好聽，可投錢進錢箱，將轉捐弱勢。

國立暨南國際大學辦理「暨大櫻花季」今年入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」，2月7日到3月3日規劃櫻花茶席、咖啡饗宴、蛙寶市集、永續生態系列活動等內容，暨南國際大學今天表示，今年除延續往年櫻花、茶道、音樂、咖啡元素，特別嘗試規劃夜間賞櫻

暨南國際大學發布新聞稿表示，今年櫻花季再次邀請以歌唱服務回饋社會的清韻合唱團於18日、3月2日演出，清韻前2年在暨大櫻花季期間獲支持新台幣8萬3830元，全數捐給埔里鎮菩提長青村協助老人關懷服務，歡迎遊客來賞櫻、聽民歌、品好茶，投錢箱助公益。

清韻合唱團長張百潭表示，合唱團是一群以歌唱回饋社會的「民歌傳唱手」，團員熱愛民歌，每月固定在台中火車站、彰化溪湖糖廠、溪州公園、南投草屯台灣工藝文化園區公益演唱，盼藉歌聲為社會帶來歡樂與感動，18年來演出逾400場，公益捐款達554萬多元。

暨大校區位置居高且視野遼闊無遮蔽，在校園就可遠眺合歡群峰，校方表示，櫻花季期間民眾可自備坐墊、休閒座椅、茶具、帳篷等物品，在櫻花樹下布置專屬野餐區，歡迎春暖花開季節來暨大踏青，在櫻花樹下聽歌、品茶、喝咖啡，參與遊客都給予好評。

櫻花季 賞櫻

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