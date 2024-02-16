彰化市重新打造延平公園 議員邀專家會診揭9缺失

春節前啟用的彰化市延平公園地下停車場，經重新打造的公園也設有兒童共融設施，春節期間，吸引甚多親子人潮。縣議員楊子賢利用年假邀請還我特色公園行動聯盟、台灣護樹協會現勘，共羅列增設遮陽設施等9項建議、要求縣府改善。縣府工務處表示，將邀請專業單位研議改善方案。

楊子賢表示，家長們最為在意的是遮陽設施不足問題，他在啟用前，實地勘察就不斷提醒，公園的實用性絕對比美觀重要，呼籲縣府一定要參考其他縣市做法，盡速在夏季前完成遮蔭補強，不要讓親子在大熱天活受罪。

特公盟秘書長潘汝璧表示，經現場觀察，部分遊戲設施的鋪面缺乏墜落防護措施，可能造成遊戲時的嚴重傷害，呼籲盡速改善，也建議往後兒童遊戲場在開放民眾使用前，先邀請專家民團及兒童試玩，提供使用評估建議，改善後再行開放。

潘汝璧也提出，兒童遊戲場旁的廁所未照顧兒童使用需求，且沙坑區未設置專用清洗區，鄰近的洗手台距離太遠，在兒童洗手腳時會帶沙至水泥通道，會增加民眾路過的滑倒風險，未來有必要持續調整改善。

台灣護樹協會陳元銘表示，公園在重建時，樹木大量移植，養護情況不詳，移回許多樹冠層高大的樹木，對應到的樹穴空間明顯不足，鋪面大量水泥化，未來一定會有浮根導致路面不平的問題，且現有移回老樹傷痕累累，斷頭修剪、機具造成斷根，傷口皆未處理；周圍公園人行道與秀傳醫院動線上並未銜接，希望縣府改善。

至於地下停車場部分，楊子賢表示，停車場有設計電動車位，立意良善，但也有車主陳情，建議電動車位應可如同台中市在車格牌面上，加註相關占用罰則，以免油車佔用車格，倘若彰化縣若還無相關罰則，那車格排牌可改為「優先」而非「專用」，減少可能糾紛。

工務處表示，針對楊子賢議員、社團提出的建議及改善意見，2月22日將會同前往延平公園會勘，以確保使用者的安全與舒適度。