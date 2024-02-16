彰化1家3口擠3坪套房 國中姊妹靠獎學金度日
彰化縣員林市就讀國中的洪姓姊妹生活困苦，與父親3人住在3坪套房，平時倚靠獎助學金及補助度日，里長與派出所、慈善會伸出援手，才讓三餐有著落。
洪姓姊妹分別就讀國三、國一，父親從事物流業，國中教務主任及員林市民生里長蕭上筆得知姊妹的生活狀況，與員林分局員林派出所警員蘇郁禎、福和宮慈善會理事長曹榮源近日前往住家關懷。
蕭上筆今天告訴中央社記者，洪姓姊妹為單親家庭，兩人在校品性良好，從去年入學以來，註冊費與學雜費等都須仰賴獎助學金與各項補助才能度過。
警員蘇郁禎前往查訪時，發現1家3口擠在3坪套房中，房間內無炊器具且環境髒亂不堪，姊妹倆也表示經常三餐不繼。派出所長江耀邦得知後，即安排由警友站提供物資，並聯繫福和宮慈善會提供金援，共同救助洪姓姊妹。蕭上筆說，透過慈善會協助，媒合愛心餐，避免姊妹倆再餓肚子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言