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彰化1家3口擠3坪套房 國中姊妹靠獎學金度日

中央社／ 彰化縣16日電

彰化縣員林市就讀國中的洪姓姊妹生活困苦，與父親3人住在3坪套房，平時倚靠獎助學金及補助度日，里長與派出所、慈善會伸出援手，才讓三餐有著落。

洪姓姊妹分別就讀國三、國一，父親從事物流業，國中教務主任及員林市民生里長蕭上筆得知姊妹的生活狀況，與員林分局員林派出所警員蘇郁禎、福和宮慈善會理事長曹榮源近日前往住家關懷。

蕭上筆今天告訴中央社記者，洪姓姊妹為單親家庭，兩人在校品性良好，從去年入學以來，註冊費與學雜費等都須仰賴獎助學金與各項補助才能度過。

警員蘇郁禎前往查訪時，發現1家3口擠在3坪套房中，房間內無炊器具且環境髒亂不堪，姊妹倆也表示經常三餐不繼。派出所長江耀邦得知後，即安排由警友站提供物資，並聯繫福和宮慈善會提供金援，共同救助洪姓姊妹。蕭上筆說，透過慈善會協助，媒合愛心餐，避免姊妹倆再餓肚子。

員林 套房 愛心餐

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