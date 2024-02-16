狼來了？中友百貨彰化店動土半年未開工 原因揭曉

彰化縣民引頸期盼的第一家百貨公司中友百貨彰化站，從去年8月14日舉辦盛大動土儀式後，至今半年仍未開工，很多民眾懷疑會步彰化光復郵局改建影城案中途抽腿。彰化市民代表會主席陳文賓今天在市公所新春團拜中指出，中友百貨人員過年前曾到代表會拜訪，強調將辦理設計變更，並趕在3月30日開工。

中友百貨彰化店的基地位在彰化市旭光西路第二停車場原址，占地2150坪，由縣府與市公所合作以BOT（興建、營運、移轉）開發，由益彰公司投資43億元規劃的中友百貨彰化店，將興建興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，成為彰化新地標。

中友百貨彰化店工程，其實縣府及市公所在選舉前，已經辦了兩次熱鬧的動土儀式，最近一次是去年8月14日，場面更是盛大，當時益彰公司董事長劉嘉誠說，會力拚在2026年第三季如期開幕，縣長王惠美還笑稱此次動土證明不是「詐騙集團」，卻沒想到，動土至今半年，卻未見開工跡象，甚至在總統及立委選舉期間，還提供做為選舉造勢場地。

由於彰化市光復郵局改建為設有影城的商業大樓，卻在地基還沒完成，得標廠商就抽腿，即有民眾質疑中友百貨彰化店恐將步入後塵，彰化人期待的首座百貨公司恐將夢碎。

不過，彰化市公所今天上午舉辦新春團拜時，市代會主席陳文賓給了答案。陳文賓說，在過年前，中友百貨幹部曾到代表會拜會，他當時就針對外界有關中友百貨彰化店的傳聞提出詢問，中友百貨人員表示，中友百貨彰化店原設計高度為80多公尺，但因為設有影城必須挑高，高度達上百公尺，必須向縣府提出變更設計，但由於建照核發有期限，因此，中友百貨預定會在3月30日報開工。