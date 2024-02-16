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開學啦！台中警護童花招盡出 連恐龍都來了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
今天國中小開學日，烏日警分局長尤啓南率員到烏日國小護童，當場召喚出分局吉祥物「烏大龍」紅色暴龍，成為亮點。記者趙容萱／翻攝
今天國中小開學日，烏日警分局長尤啓南率員到烏日國小護童，當場召喚出分局吉祥物「烏大龍」紅色暴龍，成為亮點。記者趙容萱／翻攝

今天國中、小開學日，台中市警方一早展開護童專案，加強校園周邊安全維護、交通疏導，維護學童上學安全，並發放精美文具開學禮等，其中烏日警分局召喚出分局吉祥物「烏大龍」紅色暴龍，成為亮點，學童直喊著「恐龍來了」，爭相拍照。

烏日警分局的轄區包括烏日、大肚、龍井，簡稱「烏大龍」，分局吉祥物以此命名，為一隻紅色的暴龍，分局長尤啓南今早率員到烏日國小護童，當場召喚「烏大龍」，並出動警用大型重機與學童互動，小朋友看到「烏大龍」過馬路就眼睛一亮，直喊著「恐龍來了」、「恐龍來了」，爭相拍照。警方也藉機宣導婦幼安全、行人路權及反詐。

太平警分局一早投入警力，針對轄區16所國小實施護童專案，分局長廖誌銘率員前往新高國小，與校長蔡振傑在校門口與家長、學互動，拉近警民距離，並宣導犯罪預防、發送精美文具開學禮，祝福學子開學順利。

霧峰警分局也在校門口發放開學禮，分局長陳祥麟表示，每個孩子都是國家未來種子，也是社會希望，呼籲用路人行經校區時應減速慢行，並注意前方是否有正在過馬路的孩童，期望能在校方、導護家長及警方的共同努力之下，為孩童鋪設一條安心上、下學的道路，共同守護著孩童交通安全，讓孩童能平安上學，快樂回家。

今天國中小開學日，太平警分局一早投入警力，針對國小實施護童專案。記者趙容萱／翻攝
今天國中小開學日，太平警分局一早投入警力，針對國小實施護童專案。記者趙容萱／翻攝
今天國中小開學日，太平分局長廖誌銘率員到新高國小宣導犯罪預防、發送精美文具開學禮，祝福學子開學順利。記者趙容萱／翻攝
今天國中小開學日，太平分局長廖誌銘率員到新高國小宣導犯罪預防、發送精美文具開學禮，祝福學子開學順利。記者趙容萱／翻攝
今天國中小開學日，烏日警分局長尤啓南（受訪者）率員到烏日國小護童，當場召喚出分局吉祥物「烏大龍」紅色暴龍，成為亮點。記者趙容萱／翻攝
今天國中小開學日，烏日警分局長尤啓南（受訪者）率員到烏日國小護童，當場召喚出分局吉祥物「烏大龍」紅色暴龍，成為亮點。記者趙容萱／翻攝
今天國中小開學日，台中市霧峰警分局志工在國小門口發放開學禮。記者趙容萱／翻攝
今天國中小開學日，台中市霧峰警分局志工在國小門口發放開學禮。記者趙容萱／翻攝
今天國中小開學日，烏日警分局長尤啓南率員到烏日國小護童，當場召喚出分局吉祥物「烏大龍」紅色暴龍，成為亮點。記者趙容萱／翻攝
今天國中小開學日，烏日警分局長尤啓南率員到烏日國小護童，當場召喚出分局吉祥物「烏大龍」紅色暴龍，成為亮點。記者趙容萱／翻攝
今天國中小開學日，霧峰警分局一早投入警力，針對國小實施護童專案。記者趙容萱／翻攝
今天國中小開學日，霧峰警分局一早投入警力，針對國小實施護童專案。記者趙容萱／翻攝

恐龍

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