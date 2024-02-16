開學啦！台中警護童花招盡出 連恐龍都來了

今天國中、小開學日，台中市警方一早展開護童專案，加強校園周邊安全維護、交通疏導，維護學童上學安全，並發放精美文具開學禮等，其中烏日警分局召喚出分局吉祥物「烏大龍」紅色暴龍，成為亮點，學童直喊著「恐龍來了」，爭相拍照。

烏日警分局的轄區包括烏日、大肚、龍井，簡稱「烏大龍」，分局吉祥物以此命名，為一隻紅色的暴龍，分局長尤啓南今早率員到烏日國小護童，當場召喚「烏大龍」，並出動警用大型重機與學童互動，小朋友看到「烏大龍」過馬路就眼睛一亮，直喊著「恐龍來了」、「恐龍來了」，爭相拍照。警方也藉機宣導婦幼安全、行人路權及反詐。

太平警分局一早投入警力，針對轄區16所國小實施護童專案，分局長廖誌銘率員前往新高國小，與校長蔡振傑在校門口與家長、學互動，拉近警民距離，並宣導犯罪預防、發送精美文具開學禮，祝福學子開學順利。