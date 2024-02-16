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中台灣元宵燈會限定活動 找龍合照兌換驚喜小禮

中央社／ 台中16日電

中台灣元宵燈會今天晚上在中央公園登場。台中市觀旅局今、明兩天有限定活動，民眾在呼攏燈區與最愛的燈組或指定燈組合照，上傳觀旅局官方臉書，即可兌換驚喜小禮。

中台灣元宵燈會今晚在中央公園登場，除了強打的水上巨龍主燈外，台中市觀光旅遊局今、明兩天還準備限定活動，邀請民眾找龍兌換好禮。

台中市觀旅局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，「誰在呼攏」燈區布滿千變萬化的「龍」族燈組，來看李小「龍」做小「籠」包、百變變色「龍」去抓「龍」、微醺「龍」蝦暢飲「龍」舌蘭、提燈「籠」的燈「籠」魚也來過元宵、還有鳥「籠」裡的火「籠」果鳥。

陳美秀說，民眾只要在呼攏燈區裡與最愛的燈組合影，照片上傳觀旅局官方臉書「大玩台中」，留言標註2名好友，即可到小提燈發放處旁「闖關禮品區」領取限量驚喜小禮，每天750份，送完為止。

陳美秀說，今明兩日也增加「尋找馬卡龍」拍照活動，只要民眾與活動指定的馬卡龍燈組合影，照片上傳觀旅局官方臉書「大玩台中」活動貼文，留言標註2名好友，即可到小提燈發放處旁「闖關禮品區」兌換最受歡迎的馬卡龍小提燈，每天限量100組。

中台灣元宵燈會每天亮燈時間為傍晚5時至晚間9時30分，開幕日及假日延長至晚間10時，歡迎來找龍。

元宵 台中市 燈會

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