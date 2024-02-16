彰化市南郭國小將建地下停車場

彰化縣政府第二辦公大樓及中興路周邊停車困難，形成交通亂象，周邊的彰化市南郭國小活動中心篤行館即將拆除重建，立委黃秀芳向交通部爭取1.5億元，將在活動中心重建時，同時興建地下停車場，紓解周邊停車需求。

縣府二辦周邊的光南里長蔡耀叁說，二辦內有地政所、戶政所及社會處、勞工處、選委會等單位，民眾洽公密集，目前雖有中興路平面停車場，但機車位不足，騎機車上班或洽公民眾，只好流竄到巷道、店家前停車，形成停車亂象；議員曾建議改為立體停車場，但面積不足又有建蔽率限制，不符經濟效益。

縣府爭取到教育部補助，總共斥資1.1億元拆除重建南郭國小活動中心，因為南郭國小鄰近縣府第二辦公大樓，黃秀芳向中央爭取前瞻建設計畫補助，交通部已匡列1.5億元，該活動中心改建時，將一併開闢地下停車場，並對外開放，縣府也需配合款。

黃秀芳認為，中央已同意補助，且有現成用地，可再充分利用擴大停車空間。交通部公路局預定今天舉行會勘討論。

彰化縣近期新建停車場大爆發，今年已有彰化後火車站扇形車庫立體停車場、彰化市延平公園地下停車場完工啟用，員林三和地下停車場也即將完工；縣府側門南郭路平面停車場將改建為地下1層、地上4層立體停車場，獲交通部核定補助4.4億餘元，可提供210席汽車格、523席機車格，可改善縣府、彰基及永樂商圈停車位不足問題。